Zakończyła się rozprawa lidera Ruchu Obrony Granic Roberta Bąkiewicza przed Sądem Rejonowym w Gorzowie Wielkopolskim. „Sąd uchylił środki zapobiegawcze wobec mnie” - poinformował reportera Telewizji wPolsce24 Bąkiewicz. Przypomnijmy, że przedmiotem rozprawy było zażalenie na zastosowanie wobec założyciela ROG zakazu zbliżania się do granicy z Niemcami oraz zakazu opuszczania Polski.
Środki zapobiegawcze zastosowano wobec mnie w połowie sierpnia w ubiegłym roku - na to poszło zażalenie, bo te środki były absurdalne
— powiedział w rozmowie z Piotrem Czyżewskim z Telewizji wPolsce24 Robert Bąkiewicz.
Między innymi zakaz zbliżania do granicy z Niemcami - tylko tej jednej granicy. A jednoczęsnie zakaz opuszczania Polski. Odczytuję to jako element represji. Całe postępowanie prokuratorskie traktuję zresztą jako represję polityczną wobec mnie i ROG
— ocenił.
Dzisiaj sąd uchylił te środki. Nogę się już zbliżać do przejść granicznych z Niemcami. Nie muszę już meldować się na posterunku policji w moim miejscu zamieszkania, a musiałem to robić dwa razy w tygodniu
— wskazał.
„Murem za Bąkiewiczem”
Przed budynkiem sądu odbyła się dziś manifestacja poparcia dla Roberta Bąkiewicza.
MUREM ZA BĄKIEWICZEM! Wasze okrzyki i obecność pod sądem to dla Roberta Bąkiewicza ogromne wsparcie. Dziękujemy za to wielkie zainteresowanie społeczne! Tusk myśli, że procesami nas uciszy, ale się myli. Nie damy się zastraszyć, bo wiemy doskonale, o co toczy się gra. Walczymy o Wielką Polskę! Tej sprawy nigdy nie odpuścimy. Czołem Wielkiej Polsce!
— napisano na profilu ROG.
