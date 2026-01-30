„Nie mamy czasu i interesu państwowego, żeby pożyczki, które będą spłacać Polacy, były inwestowane w niemiecki przemysł zbrojeniowy, w jego odbudowę. To nie jest dobry interes dla Polski” - powiedział były szef MON Mariusz Błaszczak w rozmowie z Małgorzatą Gałką na antenie Telewizji wPolsce24, odnosząc się do środków przyznanych Polsce w ramach programu SAFE.
Rząd podpisał dziś umowę na system antydronowy San.
Donald Tusk jest hipokrytą. Pamiętam wypowiedzi, kiedy atakował nasz rząd Prawa i Sprawiedliwości, w którym byłem ministrem obrony narodowej, byłem wicepremierem odpowiedzialnym za bezpieczeństwo. Atakował nas za to, że budowaliśmy warstwową obronę przeciwlotniczą i przeciwrakietową w kooperacji ze Stanami Zjednoczonymi i Wielką Brytanią. I co obiecał Donald Tusk? Europejską kopułę, czytaj: niemiecką kopułę. Czy ktoś widział niemiecką kopułę? Nie widział nikt…
