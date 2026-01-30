Tylko u Nas

TYLKO U NAS. Były szef MON ocenia środki z SAFE. "Koalicja 13 Grudnia posługuje się propagandą"; "To nie jest dobry interes dla Polski"

  • Polityka
  • opublikowano:
Były szef MON ocenia środki z SAFE: "To nie jest dobry interes dla Polski". Na zdjęciu Władysław Kosiniak-Kamysz i Donald Tusk w zakładach spółki PIT-RADWAR / autor: PAP/Paweł Supernak
Były szef MON ocenia środki z SAFE: "To nie jest dobry interes dla Polski". Na zdjęciu Władysław Kosiniak-Kamysz i Donald Tusk w zakładach spółki PIT-RADWAR / autor: PAP/Paweł Supernak

Nie mamy czasu i interesu państwowego, żeby pożyczki, które będą spłacać Polacy, były inwestowane w niemiecki przemysł zbrojeniowy, w jego odbudowę. To nie jest dobry interes dla Polski” - powiedział były szef MON Mariusz Błaszczak w rozmowie z Małgorzatą Gałką na antenie Telewizji wPolsce24, odnosząc się do środków przyznanych Polsce w ramach programu SAFE.

Rząd podpisał dziś umowę na system antydronowy San.

Donald Tusk jest hipokrytą. Pamiętam wypowiedzi, kiedy atakował nasz rząd Prawa i Sprawiedliwości, w którym byłem ministrem obrony narodowej, byłem wicepremierem odpowiedzialnym za bezpieczeństwo. Atakował nas za to, że budowaliśmy warstwową obronę przeciwlotniczą i przeciwrakietową w kooperacji ze Stanami Zjednoczonymi i Wielką Brytanią. I co obiecał Donald Tusk? Europejską kopułę, czytaj: niemiecką kopułę. Czy ktoś widział niemiecką kopułę? Nie widział nikt…

Artykuł dostępny wyłącznie dla cyfrowych prenumeratorów

Teraz za 7,90 zł za pierwszy miesiąc uzyskasz dostęp do tego i pozostałych zamkniętych artykułów.

Kliknij i wybierz e-prenumeratę.

Sieć Przyjaciół Wchodzę i wybieram

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych