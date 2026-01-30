„To jeden wielki skandal. Zdradzili ludzi, którzy noszą mundur. Rząd Donalda Tuska po raz kolejny oszukał. Mieli stać za polskim mundurem, tymczasem stoją za nielegalnymi migrantami” - powiedział były szef MON Mariusz Błaszczak w rozmowie z Małgorzatą Gałką na antenie Telewizji wPolsce24. Wiceprezes PiS odniósł się do sprawy żołnierza Wojska Polskiego, który przypadkowo postrzelił nielegalnego migranta na granicy z Białorusią i usłyszał zarzuty karne.
Rząd Donalda Tuska zamiast stanąć „Murem za polskim mundurem”, staje za nielegalnym migrantem. Tak trzeba ocenić zarzuty, jakie skierowano przeciwko polskiemu żołnierzowi. Zarzuty za to, że bronił polskiej granicy. Syryjczyk, nielegalny migrant żąda odszkodowania. Żołnierz bronił polskiej granicy. Ryzykował swoje życie i zdrowie, żeby bronić granicy. Po raz pierwszy od 1939 roku w 2024 roku zginął żołnierz WP w obronie polskiej granicy. Do tego tragicznego w skutkach zdarzenia doszło
— powiedział Błaszczak.
CZYTAJ RÓWNIEŻ: Przypadkowo postrzelił uciekającego migranta. Żołnierz z zarzutami. „Po raz który już ‘uśmiechnięta Polska’ ‘pluje w twarz’ mundurowym?”
„Rząd Donalda Tuska po raz kolejny oszukał”
Były szef MON przypomniał, że ekipa Tuska deklarowała wsparcie dla funkcjonariuszy pilnujących granicy.
Słyszeliśmy zapewnienia ze strony rządzących, że będą wspierać żołnierzy, ludzi w mundurach, a okazuje się, że występują przeciwko. Tym bardziej, że opinie biegłych są jednoznacznie na korzyść żołnierza. Działał na rozkaz, bronił granicy przeciwko grupie nielegalnych migrantów. Zrobił to, co należało, a tu będzie karany przez przejętą siłowo prokuraturę
— dodał.
To jeden wielki skandal. Zdradzili ludzi, którzy noszą mundur. Rząd Donalda Tuska po raz kolejny oszukał. Mieli stać za polskim mundurem, tymczasem stoją za nielegalnymi migrantami
— spuentował polityk PiS.
CZYTAJ TAKŻE: Akt oskarżenia wobec żołnierza, który użył broni na granicy! Dosadny komentarz Jabłońskiego: „Kosiniak-Kamysz - nie wstyd Ci? To hańba!”
xyz/Telewizja wPolsce24
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/751965-blaszczak-rzad-tuska-zdradzil-tych-ktorzy-nosza-mundur
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.