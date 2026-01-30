Oprócz gwałtu na stażystce w piaseczyńskiej policji, w ciągu ostatnich dwóch lat - pod rządami insp. Marka Boronia odnotowano co najmniej sześć przypadków funkcjonariuszy z zarzutami doprowadzeniem do obcowania płciowego lub poddania się innej czynności seksualnej oraz odnoszącego się do nadużycia stosunku zależności w celu doprowadzenia do takich czynności. Sprawę opisuje Marcin Dobski na portalu TV Republika. Do artykułu odniosła się policja, przekonując, że „interpretacja prezentowanych tam danych statystycznych wprowadza w błąd opinię publiczną”.
Na początku stycznia media informowały o gwałcie na 22-letniej policjantce w piaseczyńskiej komendzie. Przerażającego czynu miał dopuścić się jej dowódca Marcin J. Choć policjant został aresztowany i - oczywiście - zdymisjonowany, a oprócz niego stanowisko stracił podinspektor Mariusz Kolasiński, zastępca dowódcy Oddziału Prewencji, to bulwersujących przypadków może być więcej.
Co najmniej sześć przypadków w ciągu dwóch ostatnich lat
Minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński podkreślał później w TVN24:
Jest to godne napiętnowania i tego typu przypadki będą wypalane rozgrzanym żelazem.
Użycie liczby mnogiej sugeruje, że takich sytuacji mogło być więcej. Ile?
Gwałt na policjantce w Piasecznie nie był jedyny. W ciągu rządów gen. Marka Boronia, Komendanta Głównego Policji sześciu innym policjantom postawiono zarzuty w podobnych sprawach
— pisze Marcin Dobski na portalu TV Republika.
Dobski zestawił policyjne dane, z których wynika, że w 2023 r. zarzuty dotyczące doprowadzenia innej osoby do obcowania płciowego lub poddania się innej czynności seksualnej - w tym nadużycia stosunku zależności w celu doprowadzenia do takich czynności, postawiono dwóm funkcjonariuszom. W 2024 r. takich sytuacji nie odnotowano, natomiast w 2025 r. były to aż cztery przypadki.
Nie wszystkie przypadki są zgłaszane
Trzeba podkreślić, że chodzi tutaj o zarzuty stawiane przez prokuraturę i postępowań przez tę prokuraturę prowadzonych, bo w samej policji tego rodzaju czynności nie są prowadzone.
Rzecz w tym, że nie wszystkie tego rodzaju sytuacje są zgłaszane.
Pokrzywdzone nie zgłaszają takich sytuacji, bo wiedzą, czym to się skończy: ich własnym postępowaniem dyscyplinarnym
— mówił w TOK FM Bogdan Bąk, emerytowany policjant i jeden z twórców Fundacji Powiedz Stop. Jak wskazał, zgłaszanych może być zaledwie 10 proc. tego rodzaju nadużyć w policji.
Stanowisko policji
Polska Policja wydała komunikat w tej sprawie.
W związku z artykułem opublikowanym dziś na portalu TV Republika pt. „NASZ NEWS: Gwałt na policjantce w Piasecznie nie był jedyny” informujemy, że interpretacja prezentowanych tam danych statystycznych dotyczących liczby policjantów, którym przedstawiono zarzuty, wprowadza w błąd opinię publiczną. Rzetelność dziennikarska polega na obiektywnym komentowaniu faktów a wybiórcze traktowanie danych jest tego zaprzeczeniem. W latach 2016-2025 przedstawiono zarzuty popełnienia przestępstw z art. 197 kk i art. 199 kk - 36 policjantom, najwięcej w 2017 roku - 8 funkcjonariuszom a w 2021 roku - 7 policjantom. Nieprawdą zatem jest, że w ciągu dwóch lat, kiedy funkcję Komendanta Głównego Policji sprawuje gen. insp. Marek Boroń, przestępstwa o tym charakterze stały się zjawiskiem nabierającym na sile. Budowanie narracji na bazie dowolnej interpretacji danych jest niedopuszczalną manipulacją
— napisano.
