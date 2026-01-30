Przypadkowo postrzelił uciekającego migranta. Żołnierz z zarzutami. "Po raz który już 'uśmiechnięta Polska' 'pluje w twarz' mundurowym?"

Do zdarzenia doszło w 2023 roku przy granicy z Białorusią. Grupa migrantów nie usłuchała rozkazu żołnierza Wojska Polskiego i zaczęła uciekać. Podczas pościgu wojskowy przewrócił się, a jego broń przypadkowo wystrzeliła, raniąc Syryjczyka. Żołnierzowi zostały postawione zarzuty karne, a migrant domaga się od niego zadośćuczynienia. „Ostatnio duże wzmożenie po stronie rządzących i mowa o ‘pluciu żołnierzom w twarz’. W takim razie po raz który już „uśmiechnięta Polska” ‘pluje w twarz’ mundurowym?” - zastanawia się mec. Bartosz Lewandowski na portalu X.

Postrzał podczas ochrony granicy

Jak podaje Onet, sytuacja miała miejsce 2 listopada 2023 roku w rejonie wsi Topiło, na terenie Puszczy Białowieskiej, niedaleko granicy z Białorusią. Podczas pościgu za grupą nielegalnych migrantów po polskiej stronie granicy żołnierz Wojska Polskiego oddał strzały alarmowe i ostrzegawcze, a następnie - w trakcie dynamicznej akcji - doszło do niekontrolowanego wystrzału po jego upadku. Pocisk ranił obywatela Syrii, który nie reagował na wezwania do zatrzymania się. Biegli sądowi potwierdzili później, że używana broń miała wady konstrukcyjne i nie była odpowiednio zabezpieczona przed przypadkowym wystrzałem w takich warunkach.

Zarzuty wobec żołnierza i roszczenia migranta

Mimo opinii ekspertów i argumentów obrony, że żołnierz działał w ramach rozkazów i w obronie polskiej granicy, postawiono mu zarzuty karne dotyczące nieostrożnego obchodzenia się z bronią. Tymczasem postrzelony Syryjczyk otrzymał ochronę międzynarodową, zamieszkał w Polsce i domaga się od żołnierza odszkodowania. Sprawa wywołała oburzenie wśród wojskowych, którzy wskazują, że ich kolega jest nękany prawnie za wykonywanie obowiązków związanych z bezpieczeństwem państwa.

Akt zdrady państwa Tuska”

Sprawę skomentował wiceprezes PiS Mariusz Błaszczak.

Skandal państwowy i akt zdrady państwa Tuska wobec ludzi w mundurach

— stwierdził na portalu X.

Zamiast stać po stronie żołnierza broniącego granicy, rządowa prokuratura staje po stronie nielegalnego migranta, który dziś domaga się odszkodowania od polskiego oficera

— dodał był szef MON.

Głos zabrał również mec. Bartosz Lewandowski.

Ostatnio duże wzmożenie po stronie rządzących i mowa o „pluciu żołnierzom w twarz”. W takim razie po raz który już „uśmiechnięta Polska” „pluje w twarz” mundurowym? Najpierw na granicy zakłócając prace służb w 2021 i 2022 roku? Potem powołując specjalne zespoły w Prokuraturze do ścigania funkcjonariuszy i żołnierzy, stawiając zarzuty karne i zatrzymując na oczach kolegów i koleżanek?

— skomentował na X.

