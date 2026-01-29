Polskie państwo nie może abdykować w kwestii ochrony miejsc pamięci niemieckich zbrodni na Polakach i Żydach. Niezbędna jest reforma sposobu zarządzania Muzeum Auschwitz-Birkenau oraz innymi muzeami w dawnych niemieckich obozach zagłady i miejscach kaźni. (…) Niezbędne jest powołanie polskiej instytucji, która będzie w całościowy sposób dbać o pamięć Holokaustu” - podkreśliła Beata Szydło we wpisie opublikowanym na platformie X.
Była szefowa polskiego rządu, a dzisiaj europoseł Prawa i Sprawiedliwości, w swoim wpisie nawiązuje do skandalu do jakiego doszło podczas obchodów 81. rocznicy wyzwolenia niemieckiego nazistowskiego obozu Auschwitz-Birkenau. Prezydent Karol Nawrocki brał udział w obchodach, ale nie został oficjalnie powitany, a co więcej, nie został dopuszczony do głosu podczas głównych uroczystości.
Szydło w swoim wpisie podkreśliła, że należy skończyć z „eksterytorialnością” Muzeum Auschwitz-Birkenau.
Polskie państwo nie może abdykować w kwestii ochrony miejsc pamięci niemieckich zbrodni na Polakach i Żydach. Niezbędna jest reforma sposobu zarządzania Muzeum Auschwitz-Birkenau oraz innymi muzeami w dawnych niemieckich obozach zagłady i miejscach kaźni. Jest to szczególnie istotne w obliczu trwających prób zakłamywania historii i spychania na Polaków odpowiedzialności za Holokaust. Ponadto swoista „eksterytorialność” Muzeum Auschwitz-Birkenau prowadzi do takich wydarzeń, jak podczas ostatniej rocznicy wyzwolenia obozu
— wskazała.
Obecna sytuacja staje się coraz bardziej kuriozalna. Polskie władze są stawiane w roli petenta wobec zewnętrznych środowisk, które uzurpują sobie prawo do kontroli nad Muzeum Auschwitz-Birkenau. Tymczasem to Polska ponosi główny koszt utrzymywania Muzeum i nie powinna pozwalać, żeby za zewnętrzną finansową pomocą szły żądania i próby zawłaszczania
— podkreśliła Szydło.
Europoseł proponuje powołanie nowej polskiej instytucji, która „będzie w całościowy sposób dbać o pamięć Holokaustu”.
Niezbędne jest powołanie polskiej instytucji, która będzie w całościowy sposób dbać o pamięć Holokaustu i opiekować się zarówno terenem byłego niemieckiego obozu zagłady Auschwitz-Birkenau, jak i terenami byłych niemieckich obozów zagłady w Treblince, Sobiborze, Bełżcu, Majdanku, Chełmnie – a także pozostałymi miejscami związanymi z historią niemieckich zbrodni, np. obozami Stutthof, Płaszów, Gross-Rosen
— wskazała.
Status poszczególnych miejsc pamięci jest bardzo różny, zazwyczaj podlegają lokalnym samorządom, które często nie dysponują środkami na ich odpowiednie zabezpieczenie i zadbanie o stworzenie odpowiednich ośrodków muzealnych.
Historyczna ranga tematu Holokaustu oraz niemieckich obozów zagłady jest gigantyczna, ogólnoświatowa. Dotyczy jednak bezpośrednio Polski. To Niemcy przyszli do Polski mordować, ale to my, Polacy, zostaliśmy opiekunami pamięci o ofiarach niemieckich zbrodni. Nie możemy pozwolić, żeby być teraz z tego powodu krzywdzonymi
— podkreśliła.
