„Mamy w XXI wieku chyba pierwszy proces o czary, ponieważ moglibyśmy powiedzieć, że to jest rodzaj klątwy, życzenia i nie wiem, co będzie kolejne, czy proces o to, że ktoś powie «niech cię piorun trzaśnie»” - powiedziała w rozmowie z Emilią Wierzbicki i Wojciechem Biedroniem w programie Telewizji wPolsce24 mecenas Magdalena Majkowska z Ordo Iuris.
Sąd Rejonowy w Toruniu skazał na sześć miesięcy więzienia w zawieszeniu 67-letnią Izabelę M., która kierowała „groźby” w internecie pod adresem szefa Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Jerzego Owsiaka. Wyrok jest nieprawomocny.
Będzie apelacja
Sprawę na antenie Telewizji wPolsce24 skomentowała mecenas Magdalena Majkowska z Ordo Iuris.
Oczywiście, że będzie apelacja. To nie ulega wątpliwości. Na razie czekamy na pisemne uzasadnienie ze strony sądu. Trudno skomentować to wczorajsze orzeczenie, bo nie tylko skazanie byłoby szokujące, ale tutaj mówimy o wymiarze kary 6 miesięcy pozbawienia wolności, warunkowo zawieszone, ale jednak mówimy już o pozbawieniu wolności za słowa: „giń człeku”
— wskazała.
Mamy w XXI wieku chyba pierwszy proces o czary, ponieważ moglibyśmy powiedzieć, że to jest rodzaj klątwy, życzenia i nie wiem, co będzie kolejne, czy proces o to, że ktoś powie „niech cię piorun trzaśnie”
— dodała.
O tej sprawie miała być cisza
Wojciech Biedroń podkreślił, że nie podoba mu się ten wpis i uważa, że takie słowa nie powinny padać, ale nie mieliśmy do czynienia z politykiem, ani z realną namacalną groźbą.
Pani Izabela jest bardzo poruszona tym orzeczeniem. Nie ma co się dziwić. To jest schorowana emerytka z chorobą nowotworową
— wskazała mecenas Majkowska.
Dla niej cały ten proces był ogromnym przeżyciem. Od pierwszego momentu, od kiedy o 6:00 nad ranem została zatrzymana we własnym mieszkaniu
— zaznaczyła.
Nigdzie się nie ukrywała, nie wybierała się nigdzie, ale o tej sprawie też nikt nie miał się dowiedzieć
— wyjaśniła.
Zakaz publicznego wypowiadania się o sprawie ma pani Izabela, więc media miały o tym nie mówić. Nikt miał się nie dowiedzieć. Stało się inaczej i zrobiła się afera na całą Polskę
— zauważyła.
