Postulaty podatkowe m.in. zerowy VAT na żywność, ale także sytuacja w wymiarze sprawiedliwości oraz kwestie bezpieczeństwa i geopolityki były – jak przekazał rzecznik PiS Rafał Bochenek – tematami dzisiejszych rozmów klubu PiS z prezydentem Karolem Nawrockim.
Bochenek po wyjściu z Pałacu Prezydenckiego był pytany przez dziennikarzy o spotkanie prezydenta z posłami PiS m.in. w kontekście ustaw, nad którymi mógłby pracować parlament.
Od samego początku zwracamy uwagę na wiele bieżących kwestii i ustaw, których ta koalicja nie podejmuje. Kwestia VAT-u zero proc. na żywność, kwestia kwoty wolnej do 60 tysięcy zł, która była obiecywana, zwolnienia podatkowe dla rodzin wielodzietnych
— wymienił Bochenek, dodając też, że są to postulaty często zbieżne z tym, o czym Nawrocki mówił w ubiegłorocznej kampanii wyborczej.
Wyjaśnił też, że spotkanie klubu PiS z prezydentem Nawrockim miało dwa etapy: najpierw część ogólną dla wszystkich parlamentarzystów, poświęconą podsumowaniu m.in. zwycięstwa Nawrockiego w wyborach prezydenckich, a następnie rozmowy kierownictwa klubu z prezydentem o bieżących sprawach politycznych; w tej drugiej części - jak podał - uczestniczył szef klubu PiS Mariusz Błaszczak.
Z całą pewnością w trakcie tego spotkania już z kierownictwem klubu staną sprawy związane z tym, co się dzieje w Polsce w wymiarze sprawiedliwości w związku z tym nielegalnym, siłowym wejściem w ostatnich dniach do Krajowej Rady Sądownictwa. Z zapaścią w służbie zdrowia, z kryzysem finansów publicznych. No i również kwestia geopolityki, bezpieczeństwa wojska, dozbrajania polskiej armii
— mówił.
Wejście do KRS
Rzecznik PiS nawiązał w swojej wypowiedzi do sytuacji z ubiegłego tygodnia, kiedy to prokuratorzy przeprowadzili przeszukania w biurach sędziowskich rzeczników dyscyplinarnych mianowanych w czasach PiS. Biura te mieszczą się w tym samym budynku, co KRS, jednak czynności prowadzone przez prokuratorów nie dotyczyły bezpośrednio Rady, lecz samych rzeczników.
Bochenek był też pytany o to, czy PiS będzie namawiać prezydenta do zawetowania ostatniej nowelizacji ustawy o KRS.
My do niczego pana prezydenta nie namawiamy, bo pan prezydent ma swoich doradców, ma swoje rozeznanie w sprawach politycznych, jest na bieżąco. W związku z tym pan prezydent samodzielnie podejmuje wszelkie decyzje
— zapewniał rzecznik PiS.
W czwartek w Pałacu Prezydenckim poza przedstawicielami PiS spotkali się z głową państwa politycy PSL, Polski 2050, Konfederacji, Konfederacji Korony Polskiej i koła Razem. Udziału w spotkaniu odmówiły kluby KO i Lewicy. Przedstawiciele obu tych klubów wskazywali, że cel spotkania nie został określony przez stronę prezydencką.
Podsumowując te spotkania rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz poinformował w Radiu Zet, że spotkania Nawrockiego z przedstawicielami klubów i kół parlamentarnych pozwoliły mu uzyskać szeroką wiedzę o inicjatywach poszczególnych ugrupowań, a podobne rozmowy mogą być kontynuowane w przyszłości.
kk/PAP
