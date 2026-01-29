Na najbliższym posiedzeniu Sejmu (10-13 lutego) będzie pierwsze czytanie projektu ustawy o zadośćuczynieniach dla rodzin i ofiar zbrodni na tle narodowościowym, religijnym i rasowym w latach 1945-46 - poinformował w Zaleszanach (Podlaskie) marszałek Włodzimierz Czarzasty. Znamienne jest to, że o sprawę tę walczy postkomunista, były członek PZPR, który zachwalał Armię Czerwoną i który walczył o odzyskanie przywilejów emerytalnych przez funkcjonariuszy UB.
Czarzasty wziął w Zaleszanach udział w upamiętnieniu 80. rocznicy pacyfikacji kilku wsi zamieszkałych przez ludność prawosławną, której dokonały oddziały podziemia antykomunistycznego dowodzone przez Romualda Rajsa „Burego”. Rodziny domagają się odszkodowań, zadośćuczynienia. Projekt ustawy, która w marcu 2025 r. złożyła Lewica ma to spowodować.
To wyszło ze strony Lewicy, projekt ustawy, który będzie procedowany na najbliższym posiedzeniu Sejmu
— powiedział Czarzasty na konferencji prasowej.
Żukowska mówi o „fałszowaniu historii”
Obecna tam także przewodnicząca klubu Lewicy Anna Maria Żukowska, wnioskodawca tego projektu, powiedziała, że projekt był prezentowany przez nią i obecną wicemarszałek Senatu Magdalenę Biejat w 2025 r. przy okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych.
Bo nie zgadzamy się na to, żeby zafałszować pamięć historyczną i pamiętać tylko zbiorowo o Żołnierzach Wyklętych takich jak (rotmistrz Witold) Pilecki, których my cenimy i uważamy, że to byli polscy bohaterowie. Ale ci, którzy tutaj mordowali, tu na Podlasiu mordowali ludzi, tacy jak właśnie oddział Romualda Rajsa „Burego”, muszą być potępieni. I należy jasno oddzielić te dwie grupy od siebie a ofiarom i rodzinom tych ofiar należy się od polskiego państwa odszkodowanie
— powiedziała posłanka Żukowska.
Dodała, że proponowana przez Lewicę ustawa ma „przywrócić pamięć i godność ofiarom” i jest dedykowana ich rodzinom.
Szczegóły projektu
Projektowana ustawa wprowadza zadośćuczynienie za przestępstwa na tle narodowościowym, religijnym i rasowym w l. 1945-1946 na skutek działań polskich podziemnych formacji wojskowych lub organizacji niepodległościowych na terytorium państwa polskiego w jego granicach sprzed 1 września 1939 r. oraz w granicach powojennych w okresie od wkroczenia armii Związku Radzieckiego do 21 października 1963 r.
Zgodnie z projektem osobom, które doznały uszczerbku na zdrowiu oraz członkom rodzin osób, króre poniosły śmierć, ma przysługiwać świadczenie pieniężne w wysokości 50 tys. zł. Wnioski ma rozpatrywać Urząd ds. Kombatantów. Anna Maria Żukowska dodała, że liczba osób, które skorzystają z ustawy - jeśli będzie ona przyjęta - nie jest duża.
PRZYPOMINAMY: Obraziła Żołnierzy Wyklętych. Sprawa Senyszyn wraca na wokandę. Zdaniem sądu odwoławczego w I instancji „nie rozpoznano istoty”
Adrian Siwek/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/751895-czarzasty-chce-odszkodowan-dla-ofiar-zolnierzy-wykletych
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.