Dwie osoby zginęły w izraelskich atakach na Strefę Gazy - poinformował Reuters. Mimo niemal codziennych izraelskich ataków w Strefie Gazy wdrażana jest druga część amerykańskiego planu pokojowego. Hamas zgodził się oddać władzę, ale nie chce się rozbroić, czego żądają Izrael i USA.
Dwóch Palestyńczyków zginęło w izraelskim ataku na południu Strefy Gazy - przekazała agencja Reutera, powołując się na źródła medyczne. Izraelska armia nie skomentowała tych doniesień.
Od wejścia w życie zawieszenia broni 10 października 2025 r. w izraelskich atakach zginęły 492 osoby - podało wczoraj kontrolowane przez Hamas ministerstwo zdrowia.
Łamanie porozumienia
Obie strony zarzucają sobie wzajemnie łamanie porozumienia, które miało zakończyć walki. Izraelska armia niemal codziennie przeprowadza uderzenia, zaznaczając, że są wymierzone w stwarzających zagrożenie terrorystów. Media i władze palestyńskie informują jednak, że wśród ofiar są również kobiety i dzieci. W atakach na pozycje izraelskie zginęło w tym czasie czterech żołnierzy.
26 stycznia izraelska armia odzyskała ciało Raniego Gwiliego - policjanta, który zginął podczas ataku Hamasu 7 października 2023 r., a jego ciało uprowadzono do Strefy Gazy. Był uznawany za ostatniego z 251 zakładników porwanych w czasie najazdu Hamasu, który rozpoczął wojnę. Uwolnienie ostatnich żyjących porwanych i przekazanie zwłok zabitych było jednym z warunków rozejmu.
Izrael przekazał ciała 15 zabitych Palestyńczyków
Izrael przekazał ciała 15 zabitych Palestyńczyków, co również jest elementem wymiany. Porozumienie zakłada wydanie zwłok 15 Palestyńczyków za każde szczątki zakładnika. Jak dotąd Izrael przekazał 360 ciał.
Sprawa odnalezienia i zwrotu zwłok Gwiliego była postrzegana przez Izrael jako jedna z głównych przeszkód w przejściu do drugiego etapu rozejmu.
USA ogłosiły już rozpoczęcie drugiej fazy porozumienia i naciskają na jej szybkie wdrożenie. Umowa zakłada przejęcie władzy nad Strefą Gazy przez palestyński samorząd (NCAG), kontrolowany przez stworzoną przez prezydenta USA Donalda Trumpa Radę Pokoju.
Drugi etap ma obejmować również rozbrojenie Hamasu, stopniowe wycofanie się wojsk izraelskich, które wciąż kontrolują ponad połowę Strefy Gazy oraz wkroczenie na ten obszar międzynarodowych sił stabilizacyjnych.
Hamas zgadza się na oddanie władzy
Hamas już ogłosił, że godzi się na przekazanie władzy. W pozostającym pod międzynarodową kontrolą samorządzie nie ma być przedstawicieli tej grupy. Według izraelskiego wojska w rzeczywistości Hamas tylko teoretycznie odda władzę, faktycznie utrzymując kontrolę nad Strefą Gazy - napisał portal Times of Israel. Zaznaczono, że zastąpienie członków Hamasu, zajmujących kluczowe pozycje w administracji i policji, może zająć ponad rok.
Uznawany przez Zachód za organizację terrorystyczną Hamas jak dotąd oficjalnie nie zgodził się na złożenie broni, chociaż zaakceptował plan pokojowy USA, w którym zapisano taki warunek.
W ramach dalszego wdrażania rozejmu Izrael zapowiedział otwarcie przejścia granicznego miedzy Strefą Gazy a Egiptem w Rafahu. Ruch będzie jednak ograniczony i kontrolowany przez Izrael.
Ile osób zginęło w wojnie Izraela z Hamasem?
Według ministerstwa zdrowia Strefy Gazy w trwającej ponad dwa lata wojnie Izraela z Hamasem zginęło ponad 71,6 tys. osób.
Resort nie rozróżnia w swoich bilansach ofiar cywilnych od bojowników. W najnowszych komunikatach nie podaje też liczby zabitych kobiet i dzieci, ale we wcześniejszych informowano, że ta grupa stanowi blisko połowę ofiar śmiertelnych.
Dane te są powszechnie uznawane za wiarygodne, m.in. przez ONZ. Instytucje izraelskie od dawna odnosiły się do nich z rezerwą, podkreślając, że ich źródłem są struktury kontrolowane przez Hamas.
Izraelska armia przekazała wczoraj mediom, że według jej danych w wojnie zgięło ok. 70 tys. Palestyńczyków - poinformował portal gazety „Jerusalem Post”. Nie podano, jaki procent ofiar stanowili cywile. Izraelskie wojsko informowało wcześniej, że zabiło co najmniej 22 tys. bojowników. W walkach poległo też 471 izraelskich żołnierzy.
