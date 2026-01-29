Prezydent Karol Nawrocki nadał Order Orła Białego Czesławowi Nowakowi, prezesowi Stowarzyszenia „Godność”. Portal wPolityce.pl dotarł do treści pisma z Kancelarii Prezydenta w tej sprawie.
Mam zaszczyt powiadomić, że Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Pan Karol Nawrocki nadal Panu najwyższe odznaczenie państwowe Rzeczypospolitej Polskiej, Order Orła Białego, w uznaniu znamienitych zasług dla Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności dla przemian demokratycznych i wolnej Polska, za działalność państwową, publiczną i społeczną
— zwrócił się do Czesława Nowaka prezydent Karol Nawrocki.
Gratulacje od prezydenta
Korzystając z okazji składam Panu serdeczne gratulacje oraz noworoczne życzenia zdrowia, spokoju, pomyślności oraz wielu kolejnych sukcesów i realizacji wszystkich planów
— zaznaczył prezydent.
Karol Nawrocki poinformował też, że prezes Stowarzyszenia „Godność” o miejscu i terminie uroczystości wręczenia orderu zostanie poinformowany odrębnym pismem.
