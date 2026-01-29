Prezydent nadał Order Orła Białego Czesławowi Nowakowi! "W uznaniu znamienitych zasług dla Rzeczypospolitej Polskiej"

  • Polityka
  • opublikowano:
  • aktualizacja:
autor: Artur Andrzej/CC BY-SA 4.0
autor: Artur Andrzej/CC BY-SA 4.0

Prezydent Karol Nawrocki nadał Order Orła Białego Czesławowi Nowakowi, prezesowi Stowarzyszenia „Godność”. Portal wPolityce.pl dotarł do treści pisma z Kancelarii Prezydenta w tej sprawie.

Mam zaszczyt powiadomić, że Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Pan Karol Nawrocki nadal Panu najwyższe odznaczenie państwowe Rzeczypospolitej Polskiej, Order Orła Białego, w uznaniu znamienitych zasług dla Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności dla przemian demokratycznych i wolnej Polska, za działalność państwową, publiczną i społeczną

— zwrócił się do Czesława Nowaka prezydent Karol Nawrocki.

Gratulacje od prezydenta

Korzystając z okazji składam Panu serdeczne gratulacje oraz noworoczne życzenia zdrowia, spokoju, pomyślności oraz wielu kolejnych sukcesów i realizacji wszystkich planów

— zaznaczył prezydent.

Karol Nawrocki poinformował też, że prezes Stowarzyszenia „Godność” o miejscu i terminie uroczystości wręczenia orderu zostanie poinformowany odrębnym pismem.

CZYTAJ TAKŻE: Wyjątkowy benefis ukazujący drogę życiową Czesława Nowaka! Uroczystość odbędzie się w gdańskiej filharmonii

tkwl

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych