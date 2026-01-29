Poseł Polski 2050 Ryszard Petru na antenie TOK FM bagatelizował ryzyko, że razem z Szymonem Hołownią z Polski 2050 mogłoby wystąpić 15 posłów. Ile „szabel” ma zatem Hołownia? „Według moich szacunków takich osób jest maksimum pięć. Ryzyko jest minimalne, to strachy na lachy” - mówił Petru. „Ryszardzie Petru, daj spokój z tymi sensacjami. Jesteś jedną z ostatnich osób w klubie parlamentarnym, która wie takie rzeczy” - ripostował na X Bartosz Romowicz, wiceprzewodniczący klubu parlamentarnego Polska 2050.
Ryszard Petru dziś rano na antenie TOK FM bagatelizował ryzyko wyjścia wraz z Szymonem Hołownią 15 posłów z obecnej koalicji rządzącej. Warto tu zaznaczyć, że Szymon Hołownia co prawda na antenie Polsat News sugerował, że jeśli w Polsce 2050 odbędą się niebawem wybory na przewodniczącego partii i władze w ugrupowaniu przejmie jedna z frakcji, to wystąpi z Polski 2050, a z nim mogę to zrobić jego zwolennicy, ale przy tym podkreślał, że nie opuści obecnej koalicji.
CZYTAJ TAKŻE:
— Hołownia opuści Polskę 2050?! Stawia ultimatum i ostrzega Radę Krajową przed planowaną decyzją: To programowana samozagłada
— Politycy Lewicy krytykują działania Hołowni. „Nie idź tą drogą, nie idź!”; „A więc foch”. Odpowiedział mu też poseł Polski 2050
Nie sądzę, żeby ktokolwiek odchodził, nie spotkałem 15 posłów na pewno, którzy by chcieli wyjść z tej koalicji
— mówił tymczasem Ryszard Petru, podważając, że obecnie za Szymonem Hołownią stoi 15 posłów Polski 2050.
Według moich szacunków takich osób jest maksimum pięć. Ryzyko jest minimalne, to strachy na lachy. (…) Są bardzo związane z Szymonem Hołownią i byłyby w stanie zaryzykować podróż w nieznane
— ocenił Petru.
„Petru, daj spokój z tymi sensacjami”
Najpewniej to właśnie na ten wywiad Petru stanowczo zareagował na platformie X Bartosz Romowicz, wiceprzewodniczący klubu parlamentarnego Polski 2050.
Ryszardzie Petru, daj spokój z tymi sensacjami. Jesteś jedną z ostatnich osób w klubie parlamentarnym, która wie takie rzeczy. A według mnie jesteś pierwszą, która po porażce może uciec z pokładu. Coś już nawet słyszymy na korytarzach, gdzie się wybierasz. I pewnie będzie Was mniej niż 5
— napisał na platformie X Bartosz Romowicz.
„Nie wolno ulegać emocjom”
Wszystko wskazuje na to, że najnowszy wpis Ryszarda Petru na X odnosi się właśnie do komentarza Romowicza.
W polityce nie wolno ulegać emocjom. A tym bardziej reagować na zaczepki
— podkreślił Ryszard Petru.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/751883-romowicz-do-petru-slyszymy-na-korytarzach-gdzie-sie-wybierasz
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.