W Pałacu Prezydenckim zorganizowano spotkania klubów i kół parlamentarnych z prezydentem Karolem Nawrockim. Z zaproszenia głowy państwa nie skorzystały jedynie Koalicja Obywatelska i Lewica. Leszek Miller, były premier i były lider SLD, uznał zachowanie Lewicy w tej sprawie za błąd.

W Pałacu Prezydenckim zorganizowano dziś spotkania przedstawicieli klubów parlamentarnych i kół z prezydentem Karolem Nawrockim. Z głową państwa postanowili porozmawiać przedstawiciele PiS-u, PSL-u, Konfederacji, Konfederacji Korony Polskiej, Polski 2050, koła Demokracja Bezpośrednia i koła Partii Razem. Udziału w spotkaniu odmówiły natomiast kluby KO i Lewicy.

Lewica nieobecnością zniknęła z obrazu”

Postawę Lewicy krytycznie ocenił Leszek Miller.

Lewica nie poszła na spotkanie z prezydentem, bo uznała spotkanie za puste i niechcące nic realnie rozstrzygnąć. To była decyzja ideowa: „nie firmujemy teatru”. Spójna, logiczna, uczciwa, ale kompletnie obojętna dla przekazu dnia

— podkreślił na X Leszek Miller.

KO nie poszła, bo nie musiała. Jako formacja dominująca w rządzie mogła pozwolić sobie na gest demonstracyjny: „rozmowy są w Radzie Ministrów, nie w Pałacu”. To była decyzja siły, nie zasad. I tu jest zasadnicza różnica: Koalicja Obywatelska nieobecnością potwierdziła swoją pozycję. Elektorat KO czyta to jako: „my tu rządzimy, nie statystujemy”

— analizował były premier.

Lewica nieobecnością zniknęła z obrazu. Elektorat Lewicy czyta to poprawnie, ale reszta kraju widzi tylko pusty fotel. KO mogła nie przyjść i wyjść na poważną. Lewica nie przyszła i wyszła na nieobecną. KO bojkotuje z pozycji większości. Lewica — z pozycji sumienia. Problem w tym, że w polskiej polityce sumienie rzadko dostaje mikrofon, a większość zawsze dostaje kamerę

— dodał.

