W Pałacu Prezydenckim zorganizowano spotkania klubów i kół parlamentarnych z prezydentem Karolem Nawrockim. Z zaproszenia głowy państwa nie skorzystały jedynie Koalicja Obywatelska i Lewica. Leszek Miller, były premier i były lider SLD, uznał zachowanie Lewicy w tej sprawie za błąd.
„Lewica nieobecnością zniknęła z obrazu”
Postawę Lewicy krytycznie ocenił Leszek Miller.
Lewica nie poszła na spotkanie z prezydentem, bo uznała spotkanie za puste i niechcące nic realnie rozstrzygnąć. To była decyzja ideowa: „nie firmujemy teatru”. Spójna, logiczna, uczciwa, ale kompletnie obojętna dla przekazu dnia
— podkreślił na X Leszek Miller.
KO nie poszła, bo nie musiała. Jako formacja dominująca w rządzie mogła pozwolić sobie na gest demonstracyjny: „rozmowy są w Radzie Ministrów, nie w Pałacu”. To była decyzja siły, nie zasad. I tu jest zasadnicza różnica: Koalicja Obywatelska nieobecnością potwierdziła swoją pozycję. Elektorat KO czyta to jako: „my tu rządzimy, nie statystujemy”
— analizował były premier.
Lewica nieobecnością zniknęła z obrazu. Elektorat Lewicy czyta to poprawnie, ale reszta kraju widzi tylko pusty fotel. KO mogła nie przyjść i wyjść na poważną. Lewica nie przyszła i wyszła na nieobecną. KO bojkotuje z pozycji większości. Lewica — z pozycji sumienia. Problem w tym, że w polskiej polityce sumienie rzadko dostaje mikrofon, a większość zawsze dostaje kamerę
— dodał.
