Była premier Beata Szydło przyjedzie do Sędziszowa Małopolskiego. Spotka się z mieszkańcami w ramach cyklu wydarzeń „Czas Polski. Program Polaków”.
Prawo i Sprawiedliwość bardzo aktywnie wykorzystuje czas. Co chwilę w różnych częściach Polski odbywają się spotkania z przedstawicielami największej prawicowej partii.
Politycy PiS na spotkaniu z wyborcami
Tym razem Polacy z Sędziszowa Małopolskiego będą mieć możliwość, żeby przybyć na spotkanie z byłą premier Beatą Szydło. Razem z europoseł PiS pojawią się: senator Zdzisław Pupa, poseł Krzysztof Sobolewski oraz przewodniczący FM PiS Podkarpackie Paweł Ciszczoń.
Wydarzenie odbędzie się 1 lutego br., o godzinie 14:00 w Miejsko-Wiejskim Ośrodku Kultury na ul. 3 Maja 36 w Sali Lustrzanej.
