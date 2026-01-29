"Czas Polski. Program Polaków". Europoseł PiS Beata Szydło spotka się z mieszkańcami Sędziszowa Małopolskiego

  • Polityka
  • opublikowano:
Na zdjęciu Beata Szydło / autor: Fratria
Na zdjęciu Beata Szydło / autor: Fratria

Była premier Beata Szydło przyjedzie do Sędziszowa Małopolskiego. Spotka się z mieszkańcami w ramach cyklu wydarzeń „Czas Polski. Program Polaków”.

Prawo i Sprawiedliwość bardzo aktywnie wykorzystuje czas. Co chwilę w różnych częściach Polski odbywają się spotkania z przedstawicielami największej prawicowej partii.

Beata Szydło spotka się z mieszkańcami Sędziszowa Małopolskiego / autor: PiS
Beata Szydło spotka się z mieszkańcami Sędziszowa Małopolskiego / autor: PiS

Politycy PiS na spotkaniu z wyborcami

Tym razem Polacy z Sędziszowa Małopolskiego będą mieć możliwość, żeby przybyć na spotkanie z byłą premier Beatą Szydło. Razem z europoseł PiS pojawią się: senator Zdzisław Pupa, poseł Krzysztof Sobolewski oraz przewodniczący FM PiS Podkarpackie Paweł Ciszczoń.

Wydarzenie odbędzie się 1 lutego br., o godzinie 14:00 w Miejsko-Wiejskim Ośrodku Kultury na ul. 3 Maja 36 w Sali Lustrzanej.

xyz/PiS

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych