Niemcy postanowili z okazji 81. rocznicy wyzwolenia niemieckiego nazistowskiego obozu Auschwitz-Birkenau zamieścić na stronach rządowych informację o działalności niemieckiego obozu zagłady. Wymienili, że mordowano tam między „między innymi Sinti i Romów”, nie uwzględnili jednak Polaków! Na te sytuację zareagowało Muzeum Auschwitz-Birkenau.
W latach 1933–1945 naziści systematycznie wymordowali ponad sześć milionów Żydów. To bezprecedensowe ludobójstwo znane jest jako Holokaust lub Szoah. Miliony innych ludzi zostały pozbawione praw, prześladowane i zamordowane. Wśród nich znaleźli się między innymi Sinti i Romowie, Świadkowie Jehowy, członkowie mniejszości seksualnych, przeciwnicy polityczni i osoby niepełnosprawne
— napisano na niemieckiej stronie rządowej, nie wymieniając przy tym Polaków. Warto przypomnieć, że w Auschwitz zamordowano ok. 70 tys. etnicznych Polaków, co oznacza, że byli drugą najbardziej liczną grupą ofiar po Żydach. Polacy byli też pierwszą grupą więźniów w tym niemieckim obozie.
CZYTAJ TAKŻE: 81 lat temu oswobodzono niemiecki obóz Auschwitz. „Pamiętając o Ofiarach, musimy też pamiętać, kto był sprawcą Zagłady
Reakcja Muzeum Auschwitz-Birkenau
Głęboko niepokojące jest to, że w oświadczeniu upamiętniającym rocznicę wyzwolenia Auschwitz pominięto polskie ofiary obozu. W końcu to właśnie dla tej grupy państwo niemieckie utworzyło obóz koncentracyjny Auschwitz w okupowanej Polsce. Odpowiedzialne podejście do rzetelności historycznej powinno to uwzględniać. Polecamy nasz kurs online, który wyjaśnia najważniejsze aspekty historii Auschwitz
— tak Muzeum Auschwitz-Birkenau zareagowało na tekst, który ukazał się na niemieckiej stronie.
Nawiasem mówiąc warto zauważyć, iż Niemcy we wspomnianym tekście na stronie rządowej wciąż konsekwentnie używają słowa „naziści” lub określenia „narodowi socjaliści” na sprawców Holokaustu. Najwyraźniej nie chcą podkreślać, że za te zbrodnie odpowiedzialni są po prostu Niemcy.
CZYTAJ TAKŻE: Skandal podczas uroczystości w Auschwitz! Prezydent Nawrocki nie został powitany i nie był dopuszczony do głosu. „Zupełnie niezrozumiałe”
tkwl/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/751868-oburzajace-niemcy-zapomnieli-o-polskich-ofiarach-auschwitz
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.