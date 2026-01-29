Do oburzającej sytuacji doszło podczas obchodów 81. rocznicy wyzwolenia niemieckiego nazistowskiego obozu Auschwitz-Birkenau. Prezydent Karol Nawrocki brał udział w obchodach, ale nie został oficjalnie powitany, a co więcej, nie został dopuszczony do głosu podczas głównych uroczystości.
Na całą sytuację zwrócił uwagę Wojciech Kolarski, minister w Kancelarii Prezydenta Karola Nawrockiego, na antenie Radia Wnet.
Sama uroczystość była godna. Natomiast to, co było niegodne, to fakt, iż prezydent Rzeczypospolitej, głowa państwa, nie został zauważony przez prowadzącego
— powiedział Wojciech Kolarski, odnosząc się do obchodów 81. rocznicy wyzwolenia niemieckiego nazistowskiego obozu Auschwitz-Birkenau.
W każdej uroczystości, w której brał udział prezydent, organizator zawsze to podkreślał, bo to wielki honor. Po raz pierwszy spotkałem się z sytuacją, w której prezydent nie jest wymieniony. (…) Prezydent jechał na teren byłego obozu, żeby oddać hołd ofiarom Holokaustu. I zupełnie niezrozumiałe, zaskakujące i skandaliczne jest to, że nie został powitany
— dodał prezydencki minister.
To budzi moje wielkie zdziwienie”
Prezydent Karol Nawrocki przemawiał na terenie obozu, ale nie został dopuszczony do głosu w czasie głównych uroczystości.
CZYTAJ TAKŻE: Prezydent Nawrocki: To naród niemiecki doprowadził do zbrodni, którą znamy jako Holokaust. To naród niemiecki popierał Adolfa Hitlera
To jest trochę inna kwestia. Zgodnie z przyjętą uchwałą rady muzeum, powołanej przed rokiem, nie było zgody na „wystąpienia polityczne”. Ale sam fakt, że prezydent Rzeczypospolitej na terenie państwowej instytucji nie może zabrać głosu, budzi moje wielkie zdziwienie
— zaznaczył Kolarski.
Prezydencki minister zauważył, że w przeszłości polscy prezydenci przemawiali na podobnych uroczystościach w Auschwitz.
To jest nowy obyczaj. Czy on jest dobry? Mam wątpliwości, bo to państwo polskie stoi na straży pamięci
— zauważył Kolarski.
Stanowisko Muzeum Auschwitz-Birkenau
Do całej sytuacji odniosło się Muzeum Auschwitz-Birkenau, starając się dowodzić, że sprawy w zasadzie nie ma, gdyż główna część obchodów 81. rocznicy wyzwolenia niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz-Birkenau „nie miała charakteru protokolarnego”, a rok temu Międzynarodowa Rada Oświęcimska przyjęła uchwały, by w czasie uroczystości nie było wystąpień politycznych. Poniżej przedstawiamy całe oświadczenie Muzeum.
Redaktor Robert Mazurek w swoim komentarzu w Kanale Zero powiedział o „skandalu” oraz „wykluczeniu” Prezydenta RP z obchodów 81. rocznicy wyzwolenia niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz.
Fakty są jednak inne.
Powitania gości podczas głównej części obchodów nie miały charakteru protokolarnego. Witano poszczególne grupy uczestników, w tym przedstawicieli władz państwowych i samorządowych. Z nazwiska nie wymieniono nikogo, zarówno Ocalałych, obecnej na obchodach minister kultury i dziedzictwa narodowego czy reprezentujących swoje państwa ambasadorów. Taką formę uszanowano i zrozumiano także podczas poprzedniej rocznicy wyzwolenia.
Prezydent Karol Nawrocki został przedstawiony w tej części obchodów, w której odgrywał główną rolę: w momencie odbierania i przenoszenia symbolicznego światła zapalonego przez Ocalałego. Złożenie znicza przez Prezydenta przy pomniku upamiętniającym ofiary Auschwitz było kulminacyjnym punktem całych obchodów.
Przedstawiciele Kancelarii Prezydenta byli obecni na próbie generalnej wydarzenia i nie zgłaszali żadnych uwag, a współpraca z Muzeum przy organizacji była bardzo dobra.
Należy przypomnieć, iż wystąpień politycznych nie było już podczas 80. rocznicy wyzwolenia Auschwitz. Ta decyzja została bardzo dobrze przyjęta, przede wszystkim przez Ocalałych. W listopadzie 2025 r. Międzynarodowa Rada Oświęcimska jednomyślnie przyjęła uchwałę popierającą koncepcję, by wzorem 80. rocznicy wyzwolenia - podczas obchodów 27 stycznia, program nie przewidywał przemówień politycznych, a koncentrował się na głosach Ofiar i Ocalałych z Auschwitz”. Dotyczy to wszystkich polityków, niezależnie od kraju, z którego pochodzą.
Wolą Prezydenta było wygłoszenie oświadczenia na terenie Muzeum. Kancelaria Prezydenta wybrała na miejsce wystąpienia okolice bloku 11 na terenie byłego obozu Auschwitz I. Wydarzenie to było szeroko relacjonowane przez media, a Muzeum udzieliło wszelkiej pomocy technicznej i logistycznej przy organizacji tego punktu programu wizyty Prezydenta.
Prezydent Karol Nawrocki otrzymał także od Muzeum zaproszenie do rozmowy podczas towarzyszącego obchodom specjalnego studia rocznicowego.
Trudno więc mówić o „skandalu” i „wykluczeniu”. A wszystkich, którzy jeszcze nie widzieli obchodów 81. rocznicy wyzwolenia, zapraszamy do obejrzenia całego poruszającego wydarzenia, by wyrobili sobie swoje własne zdanie.
Próby wywołania skandalu wokół obchodów rocznicowych, czy też ataki na pamięć o Auschwitz, stały się ostatnio niestety sposobem na budowanie zasięgów i popularności. W świecie, w którym przekraczane są kolejne granice, warto jednak pozostać przyzwoitym.
CZYTAJ TAKŻE: 81 lat temu oswobodzono niemiecki obóz Auschwitz. „Pamiętając o Ofiarach, musimy też pamiętać, kto był sprawcą Zagłady
tkwl/Radio Wnet/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/751866-skandal-podczas-uroczystosci-w-auschwitz-prezydent-pominiety
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.