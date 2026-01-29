„To były sprawy konkretnych ustaw i rozwiązań, tych, które zgłaszał pan prezydent i tych, które zgłaszaliśmy my oraz tych, które są procedowane i mają szanse wejść do naszego systemu prawnego” - powiedziała po rozmowach w Pałacu Prezydenckim Aleksandra Owca współprzewodnicząca partii Razem. Jak ujawniła, jej ugrupowanie podniosło w czasie spotkania z prezydentem Karolem Nawrockim pomysł PSL zniesienia kadencyjności w samorządach. „Wielokrotnie wspominaliśmy, że ten limit kadencji ma szansę stać się bezpiecznikiem” - oświadczyła Aleksandra Owca.
W Pałacu Prezydenckim odbywają się dziś spotkania przedstawicieli klubów parlamentarnych i kół z prezydentem Karolem Nawrockim. Z głową państwa zamierzają spotkać się przedstawiciele m.in. PiS, PSL, Konfederacji, Konfederacji Korony Polskiej, Polski 2050, koła partii Demokracja Bezpośrednia i koła Razem. Udziału w spotkaniu odmówiły kluby KO i Lewicy.
Na spotkanie z prezydentem z ramienia partii Razem przyszli: współprzewodnicząca Aleksandra Owca, poseł Marcelina Zawisza - szefowa koła poselskiego, rzecznik partii Mateusz Merta oraz Chrystian Talik - członek zarządu krajowego Razem.
Partia Razem zaproszenie przyjęła, bo jesteśmy zdania, że należy rozmawiać o dobrych rozwiązaniach, o konkretnych sprawach, które pomogą nam kształtować lepsze społeczeństwo i budować lepszą Polskę. Dlatego przyszliśmy na spotkanie z panem prezydentem i bardzo dziękujemy mu za zaproszenie
— powiedziała Aleksandra Owca współprzewodnicząca partii Razem.
To były sprawy konkretnych ustaw i rozwiązań, tych, które zgłaszał pan prezydent i tych, które zgłaszaliśmy my oraz tych, które są procedowane i mają szanse wejść do naszego systemu prawnego
— powiedziała Aleksandra Owca.
CZYTAJ TAKŻE: Dzisiaj spotkanie klubów i kół poselskich z prezydentem Karolem Nawrockim. Obecni będą wszyscy poza przedstawicielami KO i Lewicy
Szkodliwy pomysł
Jednym z głównym, ale najbardziej bolących partię Razem jest pomysł PSL-u, który chce zniesienia kadencyjności w samorządach.
Podstawową kwestią, którą chcieliśmy poruszyć, rozmawiając z panem prezydentem, a która naszym zdaniem ma szansę, żeby bardzo negatywnie wpłynąć na sytuację Polski oraz wielu miast i miasteczek to pomysł PSL. Chodzi o zniesienie wprowadzonego w poprzedniej kadencji parlamentu limitu kadencji wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Ten projekt jest w naszej ocenie bardzo szkodliwy. Wielokrotnie wspominaliśmy, że ten limit kadencji ma szansę stać się bezpiecznikiem, który pozwoli rozbić tworzące się w wielu miejscach w Polsce układy i układziki wokół konkretnej osoby i konkretnej opcji politycznej. One betonują na całe dekady polskie miasta
— oświadczyła współprzewodnicząca partii Razem.
Samorządy powinny być miejscem działania społeczności większych i mniejszych miast, a nie miejscem obsadzania swoich ludzi z partyjnego klucza w miejskich czy gminnych spółkach. Nie powinny być miejscem tworzenia się układzików, gdzie za sympatie wobec prezydenta czy wójta można dostać pracę na publicznym, nie mając żadnych kompetencji i bez żadnych konkursów
— powiedziała Aleksandra Owca.
CZYTAJ TAKŻE: Konfederacja już po spotkaniu z prezydentem. Płaczek: Jest osobą, która słucha oponentów, osób, które widzą świat inaczej
Robert Knap/Telewizja wPolsce24
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/751861-partia-razem-u-nawrockiego-o-czym-rozmawiali
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.