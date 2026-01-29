„Bardzo dobre merytoryczne spotkanie” - powiedział poseł Jarosław Sachajko szef koła poselskiego Demokracja Bezpośrednia po rozmowach z prezydentem Karolem Nawrockim. Jak podkreślił, dyskusja dotyczyła zmian w konstytucji, Ordynacji Wyborczej oraz ustawie o referendach. „Sprawę umowy z Mercosurem poruszaliśmy przy okazji poprawki dorzuconej przez PSL do ustawy o ochronie ziemi” - oświadczył polityk.
Prezes partii Kukiz15 powiedział, że dla jego ugrupowania najważniejszymi kwestiami są sprawy ustrojowe, w szczególności zmiany w Konstytucji RP i Ordynacji Wyborczej. Tego właśnie dotyczyły rozmowy z prezydentem Karolem Nawrockim przedstawiciela koła poselskiego Kukiz‘15 - Demokracja Bezpośrednia.
Wciąż uważamy, że te dwa punkty są najważniejsze do ustabilizowania polskiej sceny politycznej oraz przyszłości i suwerenności Polski. Mówiliśmy o ustawie dotyczącej referendów, o obniżeniu progów referendalnych w referendach lokalnych, tak aby głos mieszkańców był nie tylko słyszalny, ale i słuchany. Mówiłem również o referendum krajowym, aby obywatele częściej niż raz na 4 lata mieli wpływ na to, co rządzący robią w Polce
— powiedział dziennikarzom po spotkaniu poseł Jarosław Sachajko stojąc przed Pałacem Prezydenckim.
Rozmawialiśmy także o Mercosur
W Pałacu Prezydenckim odbywają się dziś spotkania przedstawicieli klubów parlamentarnych i kół z prezydentem Karolem Nawrockim. Z głową państwa zamierzają spotkać się przedstawiciele m.in. PiS, PSL, Konfederacji, Konfederacji Korony Polskiej, Polski 2050, koła partii Kukiz15 i koła Razem. Udziału w spotkaniu odmówiły kluby KO i Lewicy.
Bardzo dobre merytoryczne spotkanie
— ocenił poseł Jarosław Sachajko z Kukiz15.
Była także mowa o Radzie Konstytucyjnej, aby szeroko zmiany związane z konstytucją omówić. Pana prezydenta interesowały również ustawy, które w tej chwili są omawiane w Parlamencie. Koncentrowałem się na dwóch ustawach, ustawie aktywny rolnik, którą PSL chce wyeliminować większość rolników indywidualnych z dopłat bezpośrednich. Rozmawiałem także o ustawie o sprzedaży ziemi rolnej.
— powiedział polityk koła Kukiz‘15 - Demokracja Bezpośrednia. Zapytany czy rozmowy dotyczyły także spodziewanej w niedługim czasie umowy handlowej UE-Indie stwierdził, że na razie nie wiadomo jaki ona będzie mieć kształt.
Nie rozmawialiśmy o umowie UE-Indie, bo to jeszcze przed nami, choć dziwi pasywność polskiego rządu. Dalej jesteśmy zaskakiwani przez Komisję Europejską pewnymi ustaleniami i nie wiemy, co w tej umowie jest
— powiedział poseł Jarosław Sachajko.
Sprawę umowy z Mercosurem poruszaliśmy przy okazji poprawki dorzuconej przez PSL do ustawy o ochronie ziemi. PSL-owi nie udała się do końca wyprzedaż polskiej ziemi. Przypomnę, że 1989 r. w rękach państwa było 5 mln ha, a teraz jest nie wiele ponad milion. PSL przy okazji ustawy o ochronie ziemi złożył poprawkę, aby można było rozsprzedać tę resztę ziemi po 5 ha, licząc na to, że uda się im dłużej utrzymać. Mercosur jednak ich bardzo szybko ich wykończy, jeśli tak będą myśleli o rolnictwie
— stwierdził prezes Kukiz15 Jarosław Sachajko.
