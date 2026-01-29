Przewodnicząca klubu parlamentarnego Lewicy Anna Maria Żukowska na antenie TVN24 została zapytana o to, dlaczego wciąż wnioskuje do KRS o wypłatę diet z tytułu jej pracy w Krajowej Radzie Sądownictwa skoro inni przedstawiciele koalicji rządowej w KRS tego nie robią. Padło też pytanie o jej słynne już uczestnictwo w posiedzeniu KRS z wanny. Co odpowiedziała posłanka?
Przedstawiciele koalicji rządowej w KRS od sierpnia nie wnioskują o diety, a pani wnioskuje i bierze. Skąd taka decyzja?
— zapytała Annę Marią Żukowską prowadząca rozmowę Agata Adamek.
Napisałam wniosek do pani przewodniczącej w grudniu o wypłatę należnych mi z mocy ustawy diet za pracę w KRS
— odparła Żukowska.
„Należy mi się z mocy ustawy”
Dlatego, że mam takie prawo, to należy mi się z mocy ustawy
— dodała.
Agata Adamek przypomniała o słynnym już uczestnictwie Anny Marii Żukowskiej w posiedzeniu KRS, gdy połączyła się zdalnie z Radą… będąc w wannie.
Tak, ale uczestniczę
— zareagowała na tę uwagę niezrażona Żukowska.
Sytuacja w Polsce 2050
Przewodnicząca klubu parlamentarnego Lewicy odniosła się też do zamieszania w Polsce 2050.
Trzymam kciuki, tak, za to, żeby coś się udało poukładać. Rozumiem, że już ten termin wyborów jest zdecydowany, 31 stycznia i tyle
— zaznaczyła Żukowska. Posłance trudno jednak uwierzyć, by nagle po wyborach współpraca między posłami Polsce 2050
Jak czytam po prostu niektóre wypowiedzi, to nie wiem, jak ci ludzie dalej chcą ze sobą po prostu współpracować. Nie umiem sobie wyobrazić. Tam jest jakaś niechęć, nienawiść do siebie, że ciężko mi to sobie wyobrazić, działanie wspólne w jednej partii, fajnie, chodźmy, zróbmy konwencję, nie wiem, pojedźmy gdzieś w teren, porozmawiajmy z ludźmi, powiedzmy jakie mamy plany dla Polski
— mówiła dalej.
CZYTAJ TAKŻE:
— Dziwna sytuacja podczas posiedzenia KRS. Anna Maria Żukowska połączyła się… z wanny. Transmisję szybko ocenzurowano
— Pieniądz nie śmierdzi. KRS ujawniła zarobki jej członków, w tym tych, którzy… nie uznają KRS. Wśród nich Żukowska, Zimoch, Kropiwnicki i inni
tkwl/TVN24
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/751857-zukowska-zapytana-o-polaczenie-z-krs-z-wanny-dziwna-odpowiedz
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.