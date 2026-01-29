TYLKO U NAS

To przypomina mi trochę sytuację Wojciecha Jaruzelskiego, który wypowiedział kiedyś wojnę społeczeństwu. Donald Tusk dzisiaj atakuje wszystkie instytucje. Począwszy od prezydenta, KRS, Sądu Najwyższego, Trybunału Konstytucyjnego, prezesa Narodowego Banku Polskiego” - powiedział poseł PiS Marek Suski w paśmie „Budzimy Się” na antenie Telewizji wPolsce24, odnosząc się do Tuska, który wypowiedział wojnę prezydentowi Karolowi Nawrockiemu.

Nie jestem upoważniony do przekazywania informacji o stanie zdrowia prezesa. Wiem, że był z lekko przeziębiony

— powiedział poseł PiS.

