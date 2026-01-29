WIDEO

Agresywne zachowanie Prettiego wobec agentów ICE! Nowe nagranie 11 dni przed jego śmiercią. Dewastował samochód

autor: PAP/EPA/WILL OLIVER/X
autor: PAP/EPA/WILL OLIVER/X

W Stanach Zjednoczonych wybuchła burza po tym, jak agenci federalni w Minneapolis zastrzelili jednego z protestujących - 37-letniego Alexa Prettiego. Teraz na jaw wychodzi nagranie, z którego wynika, że Pretti w sposób agresywny zachowywał się wobec agentów ICE 11 dni przed swoją śmiercią.

Na nagraniu, które trafiło do sieci, Pretti krzyczy na agentów federalnych, pluje na ich samochód i kopie go, niszcząc lusterko auta. Następnie Pretti został powalony przez agentów. W końcu wycofali się oni, a protestujący odszedł. Na tym nagraniu widać, że Pretti miał przy sobie pistolet - tak samo, jak w dzień, kiedy agenci go zastrzelili.

Śmierć Prettiego

Alex Pretti został zastrzelony 24 stycznia przez agentów federalnych podczas protestu w Minneapolis. Sytuacja była bardzo kontrowersyjna, ponieważ na nagraniach widać było, jak agenci powalili mężczyznę na ziemię, odebrali mu broń, a dopiero później padły strzały.

tkwl/X

