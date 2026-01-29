„Bardzo się cieszę, że do takiego spotkania doszło” - powiedział szef klubu parlamentarnego Konfederacji Grzegorz Płaczek. Jak przekazał, rozmowy dotyczyły spraw bieżących, ważnych z punktu widzenia Polski i związanych z programem jego ugrupowania. „Były oczywiście obszary, które nas różnią, ale mamy wspólny mianownik: bogata i silna Polska. Prezydent Karol Nawrocki jest osobą, która jeśli prezentuje jakieś stanowisko, to słucha oponentów, osób, które widzą świat inaczej. Ma swoje argumenty, ale nie zamyka się na takie rozmowy. To jest wielka cecha prezydenta” - podkreślił poseł Płaczek.
W Pałacu Prezydenckim odbywają sie dziś spotkania przedstawicieli klubów parlamentarnych i kół z prezydentem Karolem Nawrockim. Z głową państwa zamierzają spotkać się przedstawiciele m.in. PiS, PSL, Konfederacji, Konfederacji Korony Polskiej, Polski 2050, koła partii Kukiz15 i koła Razem. Udziału w spotkaniu odmówiły kluby KO i Lewicy.
Rozmowy z głową państwa właśnie zakończyli przedstawiciele Konfederacji.
Za nami spotkanie, bardzo potrzebne, bardzo merytoryczne i bardzo krótkie, bo trwające tylko godzinę. Klub Konfederacji przygotował kilkanaście punktów. Rozmawialiśmy na tematy ważne z punktu widzenia naszego programu ale i interesu naszego kraju. Rozmawialiśmy m.in. o przyszłości naszych przedsiębiorstw i coraz wyższych rachunkach za prąd, a także o pomyśle prezydenta i ustawie obniżającej wysokość rachunków za energię elektryczną
— powiedział na konferencji po spotkaniu z prezydentem Karolem Nawrockim szef klubu Konfederacji Grzegorz Płaczek.
„Bardzo się cieszę, że do takiego spotkania doszło”
Poseł Płaczek wskazał, że rozmowy z prezydentem toczyły się wokól bardzo konkretnych spraw.
Rozmawialiśmy o edukacji zdrowotnej, która najprawdopodobniej – jeśli cud się nie zdarzy – wejdzie jako przedmiot obowiązkowy do polskich szkół. Długo debatowaliśmy na ten temat. Rozmawialiśmy także o projektach ustaw, które leżą na biurku pana prezydenta, m.in. o NIS-2 i o ustawie, która reguluje zawód psychologa
— oświadczyłswzef klubu Konfederacji.
Rozmawialiśmy także o Ukrainie, o blokadzie złomu z Ukrainy do UE, który wszedł w styczniu 2026 r. i jakie to będzie mieć skutki dla przyszłości polskiej stali. Sytuacja jest tu bardzo groźna i zastanawialiśmy się jakie tu możemy znaleźć rozwiązania. Czy Pałac Prezydencki może tu skutecznie zareagować i pomóc polskiej branży.
— mówił polityk.
Rozmawialiśmy także o kalendarzy szczepień obowiązkowych oraz o edukacji domowej. Zastanawialiśmy się nad tym, czy regulacje dotyczące edukacji domowej nie powinny znaleźć się w Trybunale Konstytucyjnym
— powiedział poseł Płaczek dodając, że prezydent rozmawiał z nim także o rzeczach, które pozostaną tylko między nimi.
Bardzo się cieszę, że do takiego spotkania doszło i zachęcam, wszystkie kluby, żeby brały udział w takich spotkaniach, bo tylko tak możemy rozwiązywać problemy. Były oczywiście obszary, które nas różnią, ale mamy wspólny mianownik: bogata i silna Polska. Na tym polegają takie rozmowy, żebyśmy się wzajemnie przekonywali i używali argumentów. Prezydent Karol Nawrocki jest osobą, która jeśli prezentuje jakieś stanowisko to słucha oponentów, osób, które widzą świat inaczej. Ma Swoje argumenty, ale nie zamyka się na takie rozmowy. To jest wielka cecha prezydenta
— powiedział szef klubu Konfederacji przyznając, że prezydent liczy na lepszą współpracę z Parlamentem. Chodzi o możliwość konsultowania z nim przygotowywanych projektów ustaw, ale także nie ignorowanie jego własnych. Na spotkaniu padały także tematy dotyczące kwestii polityki międzynarodowej, m.in. Rady Pokoju.
Robert Knap/Telewizja wPolsce24
