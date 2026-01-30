„Oczywiście jest bardzo prawdopodobne, że względu na podporządkowanie większości posłów, zwłaszcza Platformy Obywatelskiej działaniu, które rezygnuje z bezpieczeństwa Polski. W związku z tym jest bardzo możliwe, że tak zostanie to zrealizowane” - powiedział były szef MON Antoni Macierewicz w rozmowie z Małgorzatą Gałką na antenie Telewizji wPolsce24, odnosząc się do pytania, czy straci immunitet.
Polityk został zapytany o wypowiedź Tomasza Siemoniaka ws. Niemców, którzy podsłuchiwali Baracka Obamę. Bogdan Rymanowski spytał ministra koordynatora służb specjalnych, czy Niemcy mogły podsłuchiwać Polskę? Siemoniak odpowiedział: „Po co miałby mnie sojuszniczy minister inwigilować, jak może mnie po prostu zapytać”.
Ten pan już od dość dawna formuje takie swoje taką swoją opinię, zwłaszcza współpracy z Niemcami, zwłaszcza otwarcie na zależność od Niemców. W związku z tym tak należy traktować ten jego punkt widzenia, który teraz sformułował…
