TYLKO U NAS

TYLKO U NAS. Marcin Możdżonek: Myślę, że prezydent Nawrocki mógłby być ojcem chrzestnym szerokiej koalicji prawicowej

  • Polityka
  • opublikowano:
  • aktualizacja:
Marcin Możdżonek z Konfederacji ma nadzieję, że prezydent Karol Nawrocki pomoże w jednoczeniu prawicy. / autor: Telewizja wPolsce24
Marcin Możdżonek z Konfederacji ma nadzieję, że prezydent Karol Nawrocki pomoże w jednoczeniu prawicy. / autor: Telewizja wPolsce24

W ocenie Marcina Możdżonka z Konfederacji prezydent Karol Nawrocki to osoba, która jest w stanie zjednoczyć ugrupowania prawicowe. „Myślę, że prezydent Karol Nawrocki mógłby być w dobrym sensie, ojcem chrzestnym szerokiej koalicji prawicowej” - powiedział w Telewizji wPolsce24 Możdżonek. Dodał, że istniejące różnice pomiędzy PiS i Konfederacją są czymś naturalnym. Odniósł się także, do spotkań prezydenta z szefami klubów i kół parlamentarnych, w szczególności do niechęci Koalicji Obywatelskiej i Lewicy.

W ocenie sportowca, a dziś polityka Konfederacji Marcina Możdżonka obecnie rządzący nie źle sprawują władzę, kierując się jedynie prywatą i partyjnymi interesami.

Jestem zwolennikiem tego, aby ten Sejm się przewrócił jak najszybciej, a myślę, że to się nie wydarzy. To, co trzyma tę koalicję, to pewne więzi, spółki, stanowiska oraz synekury i oni tego nie odpuszczą, żeby nie wiem jakie było tam różnice ideologiczne, czy też programowe…

Artykuł dostępny wyłącznie dla cyfrowych prenumeratorów

Teraz za 7,90 zł za pierwszy miesiąc uzyskasz dostęp do tego i pozostałych zamkniętych artykułów.

Kliknij i wybierz e-prenumeratę.

Sieć Przyjaciół Wchodzę i wybieram

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych