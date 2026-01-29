W ocenie Marcina Możdżonka z Konfederacji prezydent Karol Nawrocki to osoba, która jest w stanie zjednoczyć ugrupowania prawicowe. „Myślę, że prezydent Karol Nawrocki mógłby być w dobrym sensie, ojcem chrzestnym szerokiej koalicji prawicowej” - powiedział w Telewizji wPolsce24 Możdżonek. Dodał, że istniejące różnice pomiędzy PiS i Konfederacją są czymś naturalnym. Odniósł się także, do spotkań prezydenta z szefami klubów i kół parlamentarnych, w szczególności do niechęci Koalicji Obywatelskiej i Lewicy.
W ocenie sportowca, a dziś polityka Konfederacji Marcina Możdżonka obecnie rządzący nie źle sprawują władzę, kierując się jedynie prywatą i partyjnymi interesami.
Jestem zwolennikiem tego, aby ten Sejm się przewrócił jak najszybciej, a myślę, że to się nie wydarzy. To, co trzyma tę koalicję, to pewne więzi, spółki, stanowiska oraz synekury i oni tego nie odpuszczą, żeby nie wiem jakie było tam różnice ideologiczne, czy też programowe…
