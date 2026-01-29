Żurek w "Maluchu". Bodnar nie zostawia wątpliwości: "Powinien za tę sytuację przeprosić, zapłacić mandat i nie wdawać się w spór"

  • Polityka
  • opublikowano:
Na zdjęciu Adam Bodnar oraz artykuł wPolityce (screen) / autor: Fratria/wPolityce
Na zdjęciu Adam Bodnar oraz artykuł wPolityce (screen) / autor: Fratria/wPolityce

Minister Żurek powinien zamknąć temat i wziąć odpowiedzialność” - stwierdził Adam Bodnar w rozmowie z Wirtualną Polską, odnosząc się do sytuacji, w której minister sprawiedliwości Waldemar Żurek nie ustąpił pierwszeństwa kobiecie na pasach.

Waldemar Żurek wystąpił w programie na kanale YouTube „Duży w Maluchu”. W pewnym momencie minister sprawiedliwości sam poprowadził małego Fiata, co mogło zakończyć się tragedią. Żurek wjechał na pasy już w momencie, gdy zaczęła przechodzić przez nie kobieta. „Proszę uważać! Przejechałby pan prawie po tej pani” - zareagował na manewr obecnego ministra sprawiedliwości prowadzący program Filip Nowobilski.

CZYTAJ RÓWNIEŻ: Z drogi śledzie, bo Żurek jedzie! PiS opublikowało humorystyczne nagranie po wyczynach ministra. „Uważajcie, bo on cały czas krąży”

Żurek powinien za tę sytuację przeprosić”

Na Wirtualnej Polsce pojawił się wywiad z byłym ministrem sprawiedliwości. Bodnar został zapytany o tę sytuację.

Pan minister Żurek powinien za tę sytuację przeprosić, zapłacić mandat i nie wdawać się w spór. I zastanowić się nad tym, czy każda forma aktywności medialnej przystaje ministrowi sprawiedliwości. Każdy powinien wiedzieć, że trzeba zatrzymać się samochodem już w chwili, gdy ktoś zbliża się do przejścia dla pieszych

— powiedział.

CZYTAJ TAKŻE: Żurek poniesie karę? Policja analizuje już nagranie z jego jazdy. Widać na nim, że nie ustąpił pierwszeństwa pieszej na pasach

Sytuacja, w której jedzie się autem i udziela wywiadu, jest sytuacją rozpraszającą, niebezpieczną. Co innego, kiedy to dziennikarz zadaje pytania i prowadzi (z taką praktyką mamy do czynienia w polskich mediach od lat). A co innego, kiedy to odpytywany w tym samym czasie prowadzi. Minister Żurek powinien zamknąć temat i wziąć odpowiedzialność

— dodał.

CZYTAJ RÓWNIEŻ:

Żarty z manewru szefa MS w Onecie. Długosz: „Będziemy teraz uważać, żeby nie ‘na Żurka’, będziemy jechać powoli”

Żurek zabrał głos ws. swojego manewru „Maluchem”! Nie przeprasza za wjazd na pasy przed pieszym. „Jeżeli miało miejsce wykroczenie…”

Żurek nie ustąpił pierwszeństwa pieszemu jadąc „Maluchem”! „Proszę uważać! Przejechałby pan prawie po tej pani”. Szef MS bagatelizuje sprawę

xyz/Wirtualna Polska

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych