„Minister Żurek powinien zamknąć temat i wziąć odpowiedzialność” - stwierdził Adam Bodnar w rozmowie z Wirtualną Polską, odnosząc się do sytuacji, w której minister sprawiedliwości Waldemar Żurek nie ustąpił pierwszeństwa kobiecie na pasach.
Waldemar Żurek wystąpił w programie na kanale YouTube „Duży w Maluchu”. W pewnym momencie minister sprawiedliwości sam poprowadził małego Fiata, co mogło zakończyć się tragedią. Żurek wjechał na pasy już w momencie, gdy zaczęła przechodzić przez nie kobieta. „Proszę uważać! Przejechałby pan prawie po tej pani” - zareagował na manewr obecnego ministra sprawiedliwości prowadzący program Filip Nowobilski.
„Żurek powinien za tę sytuację przeprosić”
Na Wirtualnej Polsce pojawił się wywiad z byłym ministrem sprawiedliwości. Bodnar został zapytany o tę sytuację.
Pan minister Żurek powinien za tę sytuację przeprosić, zapłacić mandat i nie wdawać się w spór. I zastanowić się nad tym, czy każda forma aktywności medialnej przystaje ministrowi sprawiedliwości. Każdy powinien wiedzieć, że trzeba zatrzymać się samochodem już w chwili, gdy ktoś zbliża się do przejścia dla pieszych
— powiedział.
Sytuacja, w której jedzie się autem i udziela wywiadu, jest sytuacją rozpraszającą, niebezpieczną. Co innego, kiedy to dziennikarz zadaje pytania i prowadzi (z taką praktyką mamy do czynienia w polskich mediach od lat). A co innego, kiedy to odpytywany w tym samym czasie prowadzi. Minister Żurek powinien zamknąć temat i wziąć odpowiedzialność
— dodał.
