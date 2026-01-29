W Pałacu Prezydenckim odbywają się spotkania przedstawicieli klubów parlamentarnych i kół z prezydentem Karolem Nawrockim. Z głową państwa spotkali się już przedstawiciele m.in. PSL, Konfederacji, Konfederacji Korony Polskiej i koła Razem. Dojdzie również do spotkania z politykami PiS oraz Polski 2050. Udziału w spotkaniu odmówiły kluby KO i Lewicy.
O skierowaniu zaproszenia do przedstawicieli wszystkich klubów i kół parlamentarnych poinformował w ubiegły rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz. Dodał, że spotkania będą dotyczyły „bieżącej współpracy prezydenta z parlamentem”.
Harmonogram spotkań
O godz. 9:00 doszło do spotkania prezydenta z przedstawicielami Konfederacji Korony Polskiej.
O godz. 10:00 prezydent rozmawiał z politykami Konfederacji.
O godz. 13:00 odbyło się spotkanie z PSL,
O godz. 14:00 miały miejsce rozmowy z Polską 2050,
O godz. 18:00 ma mieć miejsce spotkanie z PiS.
Aktualizacja
Sachajko: Dobre spotkanie
Poseł Jarosław Sachajko, szef koła poselskiego Demokracja Bezpośrednia po rozmowach z prezydentem Karolem Nawrockim po rozmowach stwierdził, że było to bardzo dobre spotanie prezes partii Kukiz15 powiedział, że dla jego ugrupowania najważniejszymi kwestiami są sprawy ustrojowe, w szczególności zmiany w Konstytucji RP i Ordynacji Wyborczej. Tego właśnie dotyczyły rozmowy z prezydentem Karolem Nawrockim przedstawiciela koła poselskiego Kukiz‘15 - Demokracja Bezpośrednia.
Wciąż uważamy, że te dwa punkty są najważniejsze do ustabilizowania polskiej sceny politycznej oraz przyszłości i suwerenności Polski. Mówiliśmy o ustawie dotyczącej referendów, o obniżeniu progów referendalnych w referendach lokalnych, tak aby głos mieszkańców był nie tylko słyszalny, ale i słuchany. Mówiłem również o referendum krajowym, aby obywatele częściej niż raz na 4 lata mieli wpływ na to, co rządzący robią w Polce
— wskazał.
Sachajko po spotkaniu z prezydentem: Rozmawialiśmy o zmianach w konstytucji, referendach oraz Mercosur i wyprzedaży ziemi
Razem: Konkretne ustawy
Wizytę podsumowała także partia Razem.
Partia Razem zaproszenie przyjęła, bo jesteśmy zdania, że należy rozmawiać o dobrych rozwiązaniach, o konkretnych sprawach, które pomogą nam kształtować lepsze społeczeństwo i budować lepszą Polskę. Dlatego przyszliśmy na spotkanie z panem prezydentem i bardzo dziękujemy mu za zaproszenie
— powiedziała Aleksandra Owca współprzewodnicząca partii Razem.
To były sprawy konkretnych ustaw i rozwiązań, tych, które zgłaszał pan prezydent i tych, które zgłaszaliśmy my oraz tych, które są procedowane i mają szanse wejść do naszego systemu prawnego
— powiedziała Aleksandra Owca.
Szef klubu Konfederacji
Szef klubu parlamentarnego Konfederacji, Grzegorz Płaczek, podkreślił, że cieszy się, że doszło do spotkania.
Za nami spotkanie, bardzo potrzebne, bardzo merytoryczne i bardzo krótkie, bo trwające tylko godzinę. Klub Konfederacji przygotował kilkanaście punktów. Rozmawialiśmy na tematy ważne z punktu widzenia naszego programu ale i interesu naszego kraju. Rozmawialiśmy m.in. o przyszłości naszych przedsiębiorstw i coraz wyższych rachunkach za prąd, a także o pomyśle prezydenta i ustawie obniżającej wysokość rachunków za energię elektryczną
— powiedział na konferencji po spotkaniu z prezydentem.
Rozmawialiśmy o edukacji zdrowotnej, która najprawdopodobniej – jeśli cud się nie zdarzy – wejdzie jako przedmiot obowiązkowy do polskich szkół. Długo debatowaliśmy na ten temat. Rozmawialiśmy także o projektach ustaw, które leżą na biurku pana prezydenta, m.in. o NIS-2 i o ustawie, która reguluje zawód psychologa
— oświadczył.
Rozmawialiśmy także o Ukrainie, o blokadzie złomu z Ukrainy do UE, który wszedł w styczniu 2026 r. i jakie to będzie mieć skutki dla przyszłości polskiej stali. Sytuacja jest tu bardzo groźna i zastanawialiśmy się jakie tu możemy znaleźć rozwiązania. Czy Pałac Prezydencki może tu skutecznie zareagować i pomóc polskiej branży.
— mówił polityk.
Rozmawialiśmy także o kalendarzy szczepień obowiązkowych oraz o edukacji domowej. Zastanawialiśmy się nad tym, czy regulacje dotyczące edukacji domowej nie powinny znaleźć się w Trybunale Konstytucyjnym
— powiedział poseł Płaczek.
PSL zostawił projekty ustaw
Krzysztof Paszyk z PSL podkreślił na konferencji prasowej po spotkaniu, że przedstawiciele Stronnictwa zostawili prezydentowi „symboliczną teczkę polskich spraw” zawierającą bardzo ważne projekty ustaw, przygotowane przez klub PSL.
Wszystkie te projekty łączy jeden wspólny mianownik - bardzo pozytywnie oddziałują i poprawiają bezpieczeństwo Polek i Polaków
— powiedział Paszyk.
Dodał, iż liczy, „że to spotkanie będzie pierwszym krokiem na drodze umożliwienia lepszej współpracy pod kątem rozwiązań służących polskiemu bezpieczeństwu”.
Maliszewski podkreślił, że duża część rozmowy poświęcona była sprawom polskiej wsi i rolnictwa.
Chcieliśmy dostarczyć panu prezydentowi - i myślę, że to zrobiliśmy - dużo argumentów, aby podpisał dwie bardzo ważne ustawy
— mówił Maliszewski. Poseł wymienił tu ustawę, która o kolejne 10 lat wydłuża czas, w którym wstrzymana będzie sprzedaż ziemi rolnej z państwowego zasobu oraz ustawę dotyczącą aktywnego rolnika.
To nie są projekty polityczne, one nie powinny politycznie dzielić i pod nimi powinien się znaleźć podpis pana prezydenta. Mamy nadzieję, że tak się stanie
— zaznaczył Maliszewski.
Tomczak przekazał, że rozmowa dotyczyła też bezpieczeństwa energetycznego Polaków.
Rozmawialiśmy z prezydentem o pakiecie blackoutowym oraz o tym, jak chronić polskie systemy energetyczne przed cyberatakami. Rozmawialiśmy także o tym, jak chronić i wspierać polskie małe i średnie firmy, które są sercem polskiej gospodarki
— podkreślił Tomczak.
Szefernaker: Maski opadły
26 stycznia szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker zaznaczył na X, że w spotkaniach „chodzi o rozmowę o sprawach ludzi: o bezpieczeństwie, tańszym prądzie, lepszej ochronie zdrowia i problemach rolników”.
Maski opadły. KO i Lewica same wyłączają się z polityki współpracy. Paradoksalnie - dobrze, że wreszcie bez udawania. Nie chodzi o kurtuazyjne spotkanie u prezydenta. Chodzi o rozmowę o sprawach ludzi: o bezpieczeństwie, tańszym prądzie, lepszej ochronie zdrowia i problemach rolników. Prezydent zaprosił do rozmowy ponad podziałami. KO i Lewica wybrały kolejny konflikt zamiast dialogu i własny polityczny interes zamiast interesu obywateli
— napisał Szefernaker.
Obecność PiS
W ubiegłym tygodniu rzecznik PiS Rafał Bochenek w rozmowie z PAP potwierdził uczestnictwo klubu w spotkaniu. Wśród możliwych reprezentantów wskazał m.in. na szefa klubu Mariusza Błaszczaka.
Jednak w środę politycy z kierownictwa PiS przekazali w rozmowach z PAP, że na spotkanie został zaproszony cały klub parlamentarny.
Cały klub się wybiera. Z uwagi na to, że nie jest to tydzień sejmowy i niektórzy mieli już umówione różne spotkania w całej Polsce, to może trochę osób zabraknąć. Na spotkaniu pojawi się pewnie około 140, 150 posłów
— podkreśliło źródło zbliżone do Prezydium Komitetu Politycznego PiS.
KO nie będzie obecne
Szef klubu KO Zbigniew Konwiński potwierdził PAP, że nie weźmie udziału w spotkaniu u prezydenta. Uzasadnił, że cel spotkania nie został określony.
Wygląda to na rozmowę o wszystkim, a jak jest rozmowa o wszystkim, to jest zwykle o niczym, czyli o propagandzie na użytek Pałacu Prezydenckiego
— stwierdził Konwiński.
Przypomniał, że niedawno doszło do spotkania prezydenta z premierem Donaldem Tuskiem.
To był dobry moment, żeby omówić wszystkie najważniejsze polityczne tematy
— podkreślił przewodniczący klubu KO.
Rzeczniczka klubu KO Dorota Łoboda dodała, że okazją do poruszenia najważniejszych spraw było też spotkanie prezydenta z wicepremierem, szefem MSZ Radosławem Sikorskim.
Natomiast jeśli prezydent chciałby uzyskać informacje dotyczące prac parlamentu nad ustawami, to zawsze jego przedstawiciele mogą uczestniczyć w posiedzeniach sejmowych komisji i na bieżąco być informowani, nad czym pracuje Sejm i na bieżąco ustosunkowywać się do propozycji sejmowych
— powiedziała Łoboda.
Lewica też bojkotuje
W Pałacu Prezydenckim nie będzie też przedstawicieli klubu Lewicy.
Prezydent Karol Nawrocki nie przedstawił konkretnego celu czwartkowego spotkania, więc nasz klub nie weźmie w nim udziału
— uzasadniła wicemarszałek Senatu Magdalena Biejat.
Lewica w czwartek w Zaleszanach upamiętni ofiary oddziału Romualda Rajsa ps. Bury
— dodała szefowa klubu Anna Maria Żukowska.
Biejat podkreślała w Sygnałach Dnia Polskiego Radia, że nie wierzy w dobre intencje prezydenta.
Podejrzewam, że celem jego (spotkania) jest głównie rozgrywanie klubów pomiędzy sobą, no bo ja nawet nie wiem, co to jest za formuła
— powiedziała Biejat. Podkreśliła, że Lewica jest chętna do rozmów z prezydentem, lecz na konkretnie wskazany temat lub w ramach Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Zapewniła, że na spotkaniu w takim formacie przedstawiciel klubu Lewicy na pewno by się pojawił.
Według Biejat, prezydent „od samego początku bardzo jasno wyznaczył swój cel i swoją strategię polityczną”, która w jej ocenie polega na „torpedowaniu działań rządu – niezależnie od tego, czy te działania służą państwu i Polakom, czy nie”. Dopytywana, czy czwartkowe spotkanie nie byłoby dobrą okazją do przekonywania prezydenta do proponowanych zmian, oceniła, że Lewica „wielokrotnie starała się przekonywać prezydenta” i „ani razu nie udało się przekonać go do czegoś, do czego przekonany być nie chciał”.
PSL i Polska 2050 będą obecne
Zaproszenie prezydenta przyjęto natomiast w Polsce 2050. Na spotkanie wybiera się dwóch posłów - wiceprzewodniczący klubu Bartosz Romowicz i sekretarz klubu Kamil Wnuk. Przedstawiciele partii poinformowali, że dojdzie do niego wczesnym popołudniem.
Szef klubu PSL-TD Krzysztof Paszyk powiedział PAP, że na spotkaniu ludowców reprezentować będzie on sam wraz z wiceprzewodniczącymi klubu Jackiem Tomczakiem i Magdalena Sroką, a także przewodniczący sejmowej komisji rolnictwa Mirosław Maliszewski oraz poseł Michał Pyrzyk.
Postanowiliśmy iść na to spotkanie, ponieważ chcemy walczyć o najważniejsze, naszym zdaniem projekty, które w tej chwili mamy przygotowane i ostrzec jednocześnie pana prezydenta, żeby nie wetował ustaw, które są potrzebne Polkom i Polakom
— zaznaczył Paszyk. Wymienił tu m.in ustawy dotyczące rolnictwa, projekt likwidujący dwukadencyjność w samorządach oraz projekt o statusie osoby najbliższej.
Chcemy bardzo jasno panu prezydentowi wskazać kilka ustaw, które są bardzo ważne i które zasługują na realizację ze względu na ważne sprawy, które rozwiązują
— podkreślił szef klubu PSL.
Paszyk przekazał, że ludowcy otrzymali zaproszenie na to spotkanie na godz. 13. Dodał, że po spotkaniu planowana jest konferencja prasowa PSL.
Pozostałe formacje także przyjdą
Także szef klubu Konfederacji Grzegorz Płaczek w rozmowie z PAP potwierdził, że jego klub odpowiedział pozytywnie na zaproszenie prezydenta.
Wezmę jutro udział w spotkaniu, reprezentując nasz klub
— poinformował.
Rozmowa z głową państwa zawsze jest potrzebna, a dialog powinien pozostać fundamentem państwa
— powiedział Płaczek.
Obecność na spotkaniu potwierdził także przewodniczący koła poselskiego Konfederacji Korony Polskiej Włodzimierz Skalik. Przekazał, że oprócz niego udział weźmie w nim także dyrektor biura koła poselskiego Piotr Heszen. Obecność delegacji KKP na spotkaniu z Karolem Nawrockim Skalik uzasadnił „szacunkiem dla urzędu”.
Wielka szkoda, że mimo naszych pytań, nie uzyskaliśmy z kancelarii prezydenta informacji o agendzie i celach tego spotkania, stąd trudność w definiowaniu naszych oczekiwań co do efektów tego wydarzenia
— powiedział PAP.
Udział reprezentacji koła poselskiego Razem potwierdziła PAP przewodnicząca koła Marcelina Zawisza. Przekazała, że wraz z nią w spotkaniu z prezydentem udział weźmie współprzewodnicząca partii Razem Aleksandra Owca. Posłanka przekazała, że w toku rozmów chciałaby porozmawiać o propozycjach ustawowych partii Razem, a także omówić bieżącą sytuację w służbie zdrowia.
Udział w spotkaniu potwierdził także poseł Jarosław Sachajko, reprezentujący koło poselskie Demokracja Bezpośrednia.
Adrian Siwek/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/751824-spotkania-klubow-i-kol-poselskich-z-prezydentem-nawrockim
