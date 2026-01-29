Dzisiaj w Pałacu Prezydenckim odbędą się spotkania przedstawicieli klubów parlamentarnych i kół z prezydentem Karolem Nawrockim. Z głową państwa zamierzają spotkać się przedstawiciele m.in. PiS, PSL, Konfederacji, Konfederacji Korony Polskiej i koła Razem; udziału w spotkaniu odmówiły kluby KO i Lewicy.
Przedstawiciele obu klubów wskazywali, że cel spotkania nie został określony przez stronę prezydencką.
O skierowaniu zaproszenia do przedstawicieli wszystkich klubów i kół parlamentarnych poinformował w ubiegły rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz. Dodał, że spotkania będą dotyczyły „bieżącej współpracy prezydenta z parlamentem”.
CZYTAJ TAKŻE: Prezydent Nawrocki zaprasza przedstawicieli wszystkich klubów i kół parlamentarnych na spotkania! Podano datę
Maski opadły
26 stycznia szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker zaznaczył na X, że w spotkaniach „chodzi o rozmowę o sprawach ludzi: o bezpieczeństwie, tańszym prądzie, lepszej ochronie zdrowia i problemach rolników”.
Maski opadły. KO i Lewica same wyłączają się z polityki współpracy. Paradoksalnie - dobrze, że wreszcie bez udawania. Nie chodzi o kurtuazyjne spotkanie u prezydenta. Chodzi o rozmowę o sprawach ludzi: o bezpieczeństwie, tańszym prądzie, lepszej ochronie zdrowia i problemach rolników. Prezydent zaprosił do rozmowy ponad podziałami. KO i Lewica wybrały kolejny konflikt zamiast dialogu i własny polityczny interes zamiast interesu obywateli
— napisał Szefernaker.
CZYTAJ TAKŻE: KO i Lewica nie przyjdą do prezydenta. Szefernaker: „Maski opadły”; „Widać, kto gra o sprawy Polaków, a kto gra w politykę”
Obecność PiS
W ubiegłym tygodniu rzecznik PiS Rafał Bochenek w rozmowie z PAP potwierdził uczestnictwo klubu w spotkaniu. Wśród możliwych reprezentantów wskazał m.in. na szefa klubu Mariusza Błaszczaka.
Jednak w środę politycy z kierownictwa PiS przekazali w rozmowach z PAP, że na spotkanie został zaproszony cały klub parlamentarny.
Cały klub się wybiera. Z uwagi na to, że nie jest to tydzień sejmowy i niektórzy mieli już umówione różne spotkania w całej Polsce, to może trochę osób zabraknąć. Na spotkaniu pojawi się pewnie około 140, 150 posłów
— podkreśliło źródło zbliżone do Prezydium Komitetu Politycznego PiS.
KO nie będzie obecne
Szef klubu KO Zbigniew Konwiński potwierdził PAP, że nie weźmie udziału w spotkaniu u prezydenta. Uzasadnił, że cel spotkania nie został określony.
Wygląda to na rozmowę o wszystkim, a jak jest rozmowa o wszystkim, to jest zwykle o niczym, czyli o propagandzie na użytek Pałacu Prezydenckiego
— stwierdził Konwiński.
Przypomniał, że niedawno doszło do spotkania prezydenta z premierem Donaldem Tuskiem.
To był dobry moment, żeby omówić wszystkie najważniejsze polityczne tematy
— podkreślił przewodniczący klubu KO.
CZYTAJ TAKŻE: Partia Tuska odrzuca dialog. Szłapka przekazał, że szef klubu KO nie przyjdzie na spotkanie z prezydentem Nawrockim
Rzeczniczka klubu KO Dorota Łoboda dodała, że okazją do poruszenia najważniejszych spraw było też spotkanie prezydenta z wicepremierem, szefem MSZ Radosławem Sikorskim.
Natomiast jeśli prezydent chciałby uzyskać informacje dotyczące prac parlamentu nad ustawami, to zawsze jego przedstawiciele mogą uczestniczyć w posiedzeniach sejmowych komisji i na bieżąco być informowani, nad czym pracuje Sejm i na bieżąco ustosunkowywać się do propozycji sejmowych
— powiedziała Łoboda.
Lewica też bojkotuje
W Pałacu Prezydenckim nie będzie też przedstawicieli klubu Lewicy.
Prezydent Karol Nawrocki nie przedstawił konkretnego celu czwartkowego spotkania, więc nasz klub nie weźmie w nim udziału
— uzasadniła wicemarszałek Senatu Magdalena Biejat.
Lewica w czwartek w Zaleszanach upamiętni ofiary oddziału Romualda Rajsa ps. Bury
— dodała szefowa klubu Anna Maria Żukowska.
Biejat podkreślała w Sygnałach Dnia Polskiego Radia, że nie wierzy w dobre intencje prezydenta.
Podejrzewam, że celem jego (spotkania) jest głównie rozgrywanie klubów pomiędzy sobą, no bo ja nawet nie wiem, co to jest za formuła
— powiedziała Biejat. Podkreśliła, że Lewica jest chętna do rozmów z prezydentem, lecz na konkretnie wskazany temat lub w ramach Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Zapewniła, że na spotkaniu w takim formacie przedstawiciel klubu Lewicy na pewno by się pojawił.
Według Biejat, prezydent „od samego początku bardzo jasno wyznaczył swój cel i swoją strategię polityczną”, która w jej ocenie polega na „torpedowaniu działań rządu – niezależnie od tego, czy te działania służą państwu i Polakom, czy nie”. Dopytywana, czy czwartkowe spotkanie nie byłoby dobrą okazją do przekonywania prezydenta do proponowanych zmian, oceniła, że Lewica „wielokrotnie starała się przekonywać prezydenta” i „ani razu nie udało się przekonać go do czegoś, do czego przekonany być nie chciał”.
CZYTAJ TAKŻE: A potem będą mówić o „potrzebie dialogu”. Lewica nie weźmie udziału w spotkaniu z prezydentem! „Rozgrywanie klubów”
PSL i Polska 2050 będą obecne
Zaproszenie prezydenta przyjęto natomiast w Polsce 2050. Na spotkanie wybiera się dwóch posłów - wiceprzewodniczący klubu Bartosz Romowicz i sekretarz klubu Kamil Wnuk. Przedstawiciele partii poinformowali, że dojdzie do niego wczesnym popołudniem.
Szef klubu PSL-TD Krzysztof Paszyk powiedział PAP, że na spotkaniu ludowców reprezentować będzie on sam wraz z wiceprzewodniczącymi klubu Jackiem Tomczakiem i Magdalena Sroką, a także przewodniczący sejmowej komisji rolnictwa Mirosław Maliszewski oraz poseł Michał Pyrzyk.
Postanowiliśmy iść na to spotkanie, ponieważ chcemy walczyć o najważniejsze, naszym zdaniem projekty, które w tej chwili mamy przygotowane i ostrzec jednocześnie pana prezydenta, żeby nie wetował ustaw, które są potrzebne Polkom i Polakom
— zaznaczył Paszyk. Wymienił tu m.in ustawy dotyczące rolnictwa, projekt likwidujący dwukadencyjność w samorządach oraz projekt o statusie osoby najbliższej.
Chcemy bardzo jasno panu prezydentowi wskazać kilka ustaw, które są bardzo ważne i które zasługują na realizację ze względu na ważne sprawy, które rozwiązują
— podkreślił szef klubu PSL.
Paszyk przekazał, że ludowcy otrzymali zaproszenie na to spotkanie na godz. 13. Dodał, że po spotkaniu planowana jest konferencja prasowa PSL.
CZYTAJ TAKŻE: PSL będzie na spotkaniu u prezydenta Nawrockiego. „Potrafimy szukać porozumienia i brać odpowiedzialność za sprawy państwa”
Pozostałe formacje także przyjdą
Także szef klubu Konfederacji Grzegorz Płaczek w rozmowie z PAP potwierdził, że jego klub odpowiedział pozytywnie na zaproszenie prezydenta.
Wezmę jutro udział w spotkaniu, reprezentując nasz klub
— poinformował.
Rozmowa z głową państwa zawsze jest potrzebna, a dialog powinien pozostać fundamentem państwa
— powiedział Płaczek.
Obecność na spotkaniu potwierdził także przewodniczący koła poselskiego Konfederacji Korony Polskiej Włodzimierz Skalik. Przekazał, że oprócz niego udział weźmie w nim także dyrektor biura koła poselskiego Piotr Heszen. Obecność delegacji KKP na spotkaniu z Karolem Nawrockim Skalik uzasadnił „szacunkiem dla urzędu”.
Wielka szkoda, że mimo naszych pytań, nie uzyskaliśmy z kancelarii prezydenta informacji o agendzie i celach tego spotkania, stąd trudność w definiowaniu naszych oczekiwań co do efektów tego wydarzenia
— powiedział PAP.
Udział reprezentacji koła poselskiego Razem potwierdziła PAP przewodnicząca koła Marcelina Zawisza. Przekazała, że wraz z nią w spotkaniu z prezydentem udział weźmie współprzewodnicząca partii Razem Aleksandra Owca. Posłanka przekazała, że w toku rozmów chciałaby porozmawiać o propozycjach ustawowych partii Razem, a także omówić bieżącą sytuację w służbie zdrowia.
Udział w spotkaniu potwierdził także poseł Jarosław Sachajko, reprezentujący koło poselskie Demokracja Bezpośrednia.
Adrian Siwek/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/751824-dzis-spotkanie-klubow-i-kol-poselskich-z-prezydentem-nawrockim
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.