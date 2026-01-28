Politycy Prawa i Sprawiedliwości Tobiasz Bocheński i Janusz Cieszyński postanowili „bronić” Radosława Sikorskiego, który został wyśmiany przez Elona Muska. Miliarder nazwał go „śliniącym się imbecylem”.
Europoseł Prawa i Sprawiedliwości Tobiasz Bocheński stanął „w obronie” szefa MSZ Radosława Sikorskiego.
Elon Musk wyzwał Radosława Sikorskiego od śliniącego się imbecyla. Dlaczego? W ramach polepszenia relacji z Amerykanami postanowił zarzucić temu Muskowi, że ten robi kasę na zbrodniach wojennych Rosjan na Ukrainie
— wskazał.
Naprawdę to już jest jakiś poziom freak fightów. Muł? Nie wiem jak to nazwać. To jest naprawdę jakieś absolutne horrendum, ale możemy powiedzieć Elonowi Muskowi jedno: w Polsce może i mamy imbecyli, ale to są nasi imbecyle i tylko my możemy ich obrażać
— dodał.
Odpowiedź na atak człowieka Putina
Wpis Muska do atakowania Sikorskiego wykorzysywał też Kirił Dmitriew, szef rosyjskiego państwowego funduszu inwestycyjnego RDIF.
„Śliniący się imbecyl” podżegacz wojenny Sikorski myli wiele faktów, gdyż nienawiść przesłania mu rzeczywistość.
— przekonywał.
Na wpis zareagował poseł PiS Janusz Cieszyński.
Hej, palancie! Tylko my w Polsce mamy prawo ganić Radosława Sikorskiego. Podnóżki Putina nie, więc wypie****aj
— stwierdził.
CZYTAJ TAKŻE: Sikorski zaczepił Muska. „Zarabianie na zbrodniach wojennych może zaszkodzić twojej marce”. Przy okazji z niego zadrwił
O co chodzi?
Szef polskiego MSZ Radosław Sikorski zarzucił właścicielowi Tesli Elonowi Muskowi, że ten nie powstrzymuje „Rosjan przed wykorzystaniem Starlinków do atakowania ukraińskich miast”. W odpowiedzi amerykański miliarder zarzucił Sikorskiemu brak wiedzy i nazwał go „śliniącym się imbecylem”.
CZYTAJ TAKŻE: Sikorski zaczepił Muska i doczekał się odpowiedzi. Szef Tesli nie gryzł się w język: „Ten śliniący się idiota nawet nie zdaje sobie sprawy…”
as/X
