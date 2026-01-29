Rzecznik rządu Adam Szłapka podczas konferencji prasowej przekonywał, że Paweł Kukiz podczas prac w komisji nie składał ankiety bezpieczeństwa. „Adasiu, nieładnie tak kłamać. Nieładnie. Rozumiem, że masz w tej chwili taki zawód. Masz tutaj mówić to, co rząd chce usłyszeć. Masz manipulować. Masz różne rzeczy robić” - odpowiedział mu poseł Demokracji Bezpośredniej.
W pierwszej kadencji, kiedy pracowałem w komisji do spraw służb specjalnych, wiceprzewodniczący tej komisji pan Paweł Kukiz, nie wiem czy do końca kadencji złożył taką ankietę bezpieczeństwa. W każdym razie na pewno na pewno przez pierwsze dwa trzy lata takiej ankiety nie składał
— powiedział podczas konferencji prasowej Adam Szłapka, rzecznik rządu.
Reakcja Kukiza
Na słowa te zareagował poseł Demokracji Bezpośredniej Paweł Kukiz w nagraniu opublikowanym w serwisie X.
Adasiu, nieładnie tak kłamać. Nieładnie. Rozumiem, że masz w tej chwili taki zawód. Masz tutaj mówić to, co rząd chce usłyszeć. Masz manipulować. Masz różne rzeczy robić
— stwierdził.
Ale akurat w moim wypadku nie mów, że na pewno nie posiadałem przez przynajmniej trzy lata certyfikatów bezpieczeństwa, ponieważ już od 2016 roku zostałem pozytywnie zweryfikowany
— wskazał.
Otrzymałem dostęp do wszelkich stopni, wszelkich klauzul tajności, w tym do informacji ściśle tajnych. Jeżeli nie wierzysz, sprawdź w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Chociaż oczywiście możesz się nie dowiedzieć
— dodał.
