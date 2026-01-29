WIDEO

Kukiz odpowiedział na oskarżenia Szłapki: "Adasiu, nieładnie tak kłamać. Nieładnie. Rozumiem, że masz w tej chwili taki zawód"

Paweł Kukiz stwierdził, że Adam Szłapka kłamie. / autor: PAP/Rafał Guz
Paweł Kukiz stwierdził, że Adam Szłapka kłamie. / autor: PAP/Rafał Guz

Rzecznik rządu Adam Szłapka podczas konferencji prasowej przekonywał, że Paweł Kukiz podczas prac w komisji nie składał ankiety bezpieczeństwa. „Adasiu, nieładnie tak kłamać. Nieładnie. Rozumiem, że masz w tej chwili taki zawód. Masz tutaj mówić to, co rząd chce usłyszeć. Masz manipulować. Masz różne rzeczy robić” - odpowiedział mu poseł Demokracji Bezpośredniej.

W pierwszej kadencji, kiedy pracowałem w komisji do spraw służb specjalnych, wiceprzewodniczący tej komisji pan Paweł Kukiz, nie wiem czy do końca kadencji złożył taką ankietę bezpieczeństwa. W każdym razie na pewno na pewno przez pierwsze dwa trzy lata takiej ankiety nie składał

— powiedział podczas konferencji prasowej Adam Szłapka, rzecznik rządu.

Reakcja Kukiza

Na słowa te zareagował poseł Demokracji Bezpośredniej Paweł Kukiz w nagraniu opublikowanym w serwisie X.

Adasiu, nieładnie tak kłamać. Nieładnie. Rozumiem, że masz w tej chwili taki zawód. Masz tutaj mówić to, co rząd chce usłyszeć. Masz manipulować. Masz różne rzeczy robić

— stwierdził.

Ale akurat w moim wypadku nie mów, że na pewno nie posiadałem przez przynajmniej trzy lata certyfikatów bezpieczeństwa, ponieważ już od 2016 roku zostałem pozytywnie zweryfikowany

— wskazał.

Otrzymałem dostęp do wszelkich stopni, wszelkich klauzul tajności, w tym do informacji ściśle tajnych. Jeżeli nie wierzysz, sprawdź w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Chociaż oczywiście możesz się nie dowiedzieć

— dodał.

Adrian Siwek/X

