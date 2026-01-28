WIDEO

Szczeciński hotel niespodziewanie zablokował wystąpienie Bąkiewicza. Doszło do spontanicznego zgromadzenia

Doszło do spontanicznego zgromadzenia po tym, jak zablokowano wystąpienie szefa ROG. / autor: Fratria
Doszło do spontanicznego zgromadzenia po tym, jak zablokowano wystąpienie szefa ROG. / autor: Fratria

Lider Ruchu Obrony Granic Robert Bąkiewicz miał poprowadzić spotkanie w jednym ze szczecińskich hoteli. Niespodziewanie lokal zustał mu wypowiedziany. W rezultacie powstało spontaniczne zgromadzenie przed salą.

Patrioci, którzy przyszli na spotkanie z Robertem Bąkiewiczem w Szczecinie, odbili się od zamkniętych drzwi. Nagle zamknięty hotel, zamknięta restauracja… za chwilę będzie osobne wejście i opaska. To jest ta wasza „tolerancja”. Uśmiechacie się?

— przekazał Ruch Obrony Granic w mediach społecznościowych.

ROG nie udało się powstrzymać

Blokada ta jednak okazała się nieskuteczna.

Mieli nas uciszyć, mieli nas zastraszyć – PRZELICZYLI SIĘ! Skandaliczne naciski i próba zablokowania sali spełzły na niczym. Gdy zamknęli przed nami drzwi, zawiązało się zgromadzenie spontaniczne. Patrioci nie pękają! Tam, gdzie inni chcą kłódek i cenzury, my niesiemy prawdę o bezpieczeństwie Polski pod gołym niebem

— wskazał ROG, publikując nagranie ze zgromadzenia spontanicznego, w którym udział wziął lider ruchu Robert Bąkiewicz.

Możecie nasyłać służby, szantażować właścicieli obiektów i robić „cuda”, byle tylko nas zdusić. Nic z tego! Ten ruch to lawina, która właśnie ruszyła. Idziemy po was

— dodał.

Adrian Siwek/X

