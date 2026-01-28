Senat przyjął nowelizację ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa i powiązaną z nią nowelę Kodeksu wyborczego. Według zmian sędziowska część KRS ma być wybierana przez wszystkich sędziów, w bezpośrednich i tajnych wyborach organizowanych przez PKW. Obecnie jest ona wybierana przez Sejm.
Za przyjęciem noweli bez poprawek głosowało 52 senatorów. Przeciw było 28, nikt nie wstrzymał się od głosu.
Wcześniej senatorowie głosowali ws. wniosku PiS o odrzucenie noweli. Za wnioskiem było 28 senatorów, przeciw było 51, nikt się nie wstrzymał. Wniosek ten nie uzyskał więc większości.
Nowelizacja trafi teraz na biurko prezydenta Karola Nawrockiego.
O co chodzi?
Zmiany ustawy o KRS i Kodeksu wyborczego zostały uchwalone przez Sejm. Zgodnie z głównymi założeniami uchwalonych regulacji, 15 sędziów – członków KRS będzie wybieranych w bezpośrednich i tajnych wyborach - organizowanych przez Państwową Komisję Wyborczą - przez wszystkich sędziów, a nie – jak dotychczas – przez Sejm. Według Ministerstwa Sprawiedliwości chodzi o odebranie politykom wpływu na Radę i oddanie go środowisku sędziowskiemu, co rzekomo ma przywrócić jej „niezależność”.
W nowo ukształtowanej Radzie ma być reprezentacja wszystkich rodzajów i szczebli sądów. W KRS mają się znaleźć reprezentanci sędziów sądów powszechnych - apelacyjnych, okręgowych i rejonowych, sądu wojskowego, Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego i wojewódzkiego sądu administracyjnego.
Do KRS mogliby kandydować sędziowie z co najmniej 10-letnim stażem orzeczniczym i co najmniej 5-letnim w sądzie, w którym orzekają. Oznaczałoby to, że mogłyby to być także niektóre osoby awansowane do sądu wyższej instancji ponad pięć lat temu już z udziałem KRS w jej obecnym kształcie. Czynne prawo wyborcze będą mieli wszyscy sędziowie.
Prezydent i PiS przeciw
Nowe przepisy dotyczące KRS były przygotowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Proponowane zmiany były krytykowane przez polityków Prawa i Sprawiedliwości. Wskazywali oni m.in., że proponowane rozwiązania nie są demokratyczne, a system funkcjonujący przed rządami PiS był systemem „kastowym”.
O tych zmianach – jeszcze przed ich uchwaleniem przez Sejm - mówił również szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki. Ocenił między innymi, że nowela dot. KRS nie mówi o „zwierzchniej roli narodu”. Dodał, że „nie ma na to zgody” prezydenta Karola Nawrockiego.
