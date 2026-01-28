TYLKO U NAS

TYLKO U NAS. Urszula Dubejko nie łudzi się, że czeka ją sprawiedliwy proces. "Ciężko mi w to uwierzyć na ten moment"

Urszula Dubejko (na zdjęciu) nie wierzy, że czeka ją sprawiedliwy proces / autor: Telewizja wPolsce24
Urszula Dubejko (na zdjęciu) nie wierzy, że czeka ją sprawiedliwy proces / autor: Telewizja wPolsce24

Ciężko mi w to uwierzyć na ten moment” - powiedziała była urzędniczka Ministerstwa Sprawiedliwości Urszula Dubejko, pytana przez reporterkę Telewizji wPolsce24 o to, czy wierzy, że czeka ją sprawiedliwy proces.

W Sądzie Okręgowym w Warszawie odczytano dziś akt oskarżenia ws. ks. Michała Olszewskiego i dwóch byłych urzędniczek Funduszu Sprawiedliwości.

Proces

Jedna z urzędniczek, która przez długie miesiące przetrzymywana była w areszcie wydobywczym - Urszula Dubejko, została zapytana przez reporterkę Telewizji wPolsce24 o to, czy wierzy w sprawiedliwy proces.

Ciężko mi w to uwierzyć na ten moment

— przekazała.

Podziękowała przy okazji za wsparcie, które jest jej okazywane.

To mnie trzyma i myślę, że muszę się naprawdę trzymać, bo te wszystkie osoby ze mną, wspierają nas i modlą się za nas

— wskazała.

Dziękuję też wolnym mediom za to, że jesteście i nagłaśniacie prawdę

— podkreśliła.

II rozprawa

Odbyła się II rozprawa ws. ks. Michała Olszewskiego i dwóch byłych urzędniczek MS, które upolityczniona prokuratura oskarża o rzekome nieprawidłowości związane z dysponowaniem środkami z Funduszu Sprawiedliwości. Sędzią referentem w trzyosobowym – wraz z ławnikami – składzie orzekającym jest Justyna Koska-Janusz. Sędzia po złożeniu wniosków o jej wyłączenie poinformowała, że skieruje je do przewodniczącego wydziału sądu celem dalszego ich procedowania. Jak zastrzegła, złożenie takich wniosków nie tamuje postępowania sądowego i zwróciła się do prokuratora o przedstawienie aktu oskarżenia.

Obrońcy sercanina, widząc liczne wady formalne, które wielokrotnie zgłaszali już wcześniej, złożyli wniosek o umorzenie postępowania.

Adrian Siwek/wPolsce24/PAP

