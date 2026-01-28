„Ciężko mi w to uwierzyć na ten moment” - powiedziała była urzędniczka Ministerstwa Sprawiedliwości Urszula Dubejko, pytana przez reporterkę Telewizji wPolsce24 o to, czy wierzy, że czeka ją sprawiedliwy proces.
W Sądzie Okręgowym w Warszawie odczytano dziś akt oskarżenia ws. ks. Michała Olszewskiego i dwóch byłych urzędniczek Funduszu Sprawiedliwości.
CZYTAJ TAKŻE: Proces ks. Olszewskiego i urzędniczek. Odczytano akt oskarżenia. Wąsowski: „Zadanie zostało wykonane. Z pogwałceniem przepisów”
Proces
Jedna z urzędniczek, która przez długie miesiące przetrzymywana była w areszcie wydobywczym - Urszula Dubejko, została zapytana przez reporterkę Telewizji wPolsce24 o to, czy wierzy w sprawiedliwy proces.
Ciężko mi w to uwierzyć na ten moment
— przekazała.
Podziękowała przy okazji za wsparcie, które jest jej okazywane.
To mnie trzyma i myślę, że muszę się naprawdę trzymać, bo te wszystkie osoby ze mną, wspierają nas i modlą się za nas
— wskazała.
Dziękuję też wolnym mediom za to, że jesteście i nagłaśniacie prawdę
— podkreśliła.
II rozprawa
Odbyła się II rozprawa ws. ks. Michała Olszewskiego i dwóch byłych urzędniczek MS, które upolityczniona prokuratura oskarża o rzekome nieprawidłowości związane z dysponowaniem środkami z Funduszu Sprawiedliwości. Sędzią referentem w trzyosobowym – wraz z ławnikami – składzie orzekającym jest Justyna Koska-Janusz. Sędzia po złożeniu wniosków o jej wyłączenie poinformowała, że skieruje je do przewodniczącego wydziału sądu celem dalszego ich procedowania. Jak zastrzegła, złożenie takich wniosków nie tamuje postępowania sądowego i zwróciła się do prokuratora o przedstawienie aktu oskarżenia.
Obrońcy sercanina, widząc liczne wady formalne, które wielokrotnie zgłaszali już wcześniej, złożyli wniosek o umorzenie postępowania.
CZYTAJ TAKŻE:
— Sędzia Koska-Janusz odrzuciła wniosek obrońców ks. Olszewskiego. Rozpoczął się proces. Dlaczego obrona chciała umorzenia?
— Wskazani ręcznie ławnicy do procesu ks. Olszewskiego będą tłumaczyć się przed prokuratorem. „Prawnicy dla Polski” złożyli zawiadomienie
— Druga rozprawa ks. Michała Olszewskiego i byłych urzędniczek. Skandaliczne kombinacje władzy przed procesem!
Adrian Siwek/wPolsce24/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/751804-tylko-u-nas-urszula-dubejko-nie-wierzy-w-sprawiedliwy-proces
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.