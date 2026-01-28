„Będą ze strony pana prezydenta podejmowane różnego rodzaju działania, w tym inicjatywy ustawodawcze, ale nie czuję się upoważniona do wskazywania, jakie to będą kierunki. Należy poczekać na relację dokładną pana prezydenta” - powiedziała na antenie Telewizji wPolsce24 przewodnicząca Krajowej Rady Sądownictwa sędzia Dagmara Pawełczyk-Woicka, uchylając jednak rąbka tajemnicy. „Pan prezydent także powiedział, że będzie działał na arenie międzynarodowej w tej sprawie” - mówiła.
W Pałacu Prezydenckim zakończyło się spotkanie prezydenta Karola Nawrockiego z przewodniczącą Krajowej Rady Sądownictwa Dagmarą Pawełczyk-Woicką.
Podczas niego przekazała ona głowie państwa raport Rady o „naruszaniu niezawisłości sędziowskiej”.
CZYTAJ TAKŻE: Przewodnicząca Pawełczyk-Woicka spotkała się z prezydentem Nawrockim. „Jest doskonale poinformowany. Zostawiłam raport”…
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/751802-tylko-u-nas-przewodniczaca-krs-o-kulisach-rozmowy-z-prezydentem