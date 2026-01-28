Szef polskiego MSZ Radosław Sikorski zarzucił właścicielowi Tesli Elonowi Muskowi, że ten nie powstrzymuje „Rosjan przed wykorzystaniem Starlinków do atakowania ukraińskich miast”. W odpowiedzi amerykański miliarder zarzucił Sikorskiemu brak wiedzy i nazwał go „śliniącym się idiotą”.
Rosyjskie drony i starlinki
Wymiana między Sikorskim a Muskiem rozpoczęła się od słów ministra obrony Ukrainy Mychajło Fedorowa, który przekazał, że Rosjanie wyposażają drony w systemy satelitarne Starlink.
Musimy szybko reagować, przewidywać kolejne zagrożenia i zapobiegać sytuacjom, które mogłyby zaszkodzić wojsku
— powiedział przedstawiciel władz w Kijowie.
Według amerykańskiego think tanku Instytut Studiów nad Wojną (ISW), rosyjska jednostka systemów bezzałogowych Rubikon zaczęła stosować drony Mołnia ze Starlinkami w grudniu 2025 r.
„Hej, wielki człowieku…”
Sikorski, odnosząc się na platformie X do wpisu ISW w tej sprawie, oznaczył Elona Muska i zwrócił się do niego z pytaniem w języku angielskim, „dlaczego nie powstrzyma Rosjan przed wykorzystaniem Starlinków do atakowania ukraińskich miast”. Sikorski szyderczo określił Muska mianem „big man”.
Hej, wielki człowieku, Elonie Musk. Dlaczego nie powstrzymacie Rosjan przed wykorzystaniem Starlinków do atakowania ukraińskich miast? Zarabianie na zbrodniach wojennych może zaszkodzić waszej marce.
„Ten śliniący się idiota”
Właściciel Tesli nie pozostawił wypowiedzi Sikorskiego bez odpowiedzi. Szefa polskiego dyplomacji nazwał „śliniącym się idiotą”.
Ten śliniący się idiota nawet nie zdaje sobie sprawy, że Starlink jest podstawą ukraińskiej łączności wojskowej
— napisał.
