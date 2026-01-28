Jak ustalił portal Niezależna.pl, przed Sądem Okręgowym w Tarnowie toczy się proces, w którym biorą udział minister sprawiedliwości Waldemar Żurek i jego była żona. To, co w tej sprawie jest zaskakujące, to to, że w sprawie cywilnej uczestniczy… prokuratura, która, jak wiemy, podlega prokuratorowi generalnemu, czyli właśnie Waldemarowi Żurkowi.
Portalowi udało się ustalić, że sprawa cywilna dotyczy spraw majątkowych, co potwierdzono w rozmowie z sędzią Małgorzatą Stanisławczyk-Karpiel z Sądu Okręgowego w Tarnowie. Jest to pozew o zapłatę. Inna ważna okoliczność, którą potwierdziła ta sama sędzia dotyczy tego, że „Prokuratura Okręgowa w Tarnowie jest uczestnikiem postępowania”. Należy zaznaczyć, że Żurek jako minister sprawiedliwości pełni jednocześnie funkcję prokuratora generalnego, czyli zwierzchnika wszystkich prokuratorów.
Portalowi udało się również ustalić, że to „pełnomocnik Waldemara Żurka wnioskował o przystąpienie prokuratury do cywilnej sprawy ówczesnego sędziego, a dzisiaj ministra sprawiedliwości”. Decyzja została podjęta w sierpniu 2024 roku, gdy Żurek był jeszcze sędzią. Sytuacja się zmieniła, gdy Żurek w lipcu 2025 roku został ministrem sprawiedliwości i Prokuratorem Generalnym.
Pomimo to podległa mu służbowo prokuratura z Tarnowa nadal bierze udział w postępowaniu dotyczących jego prywatnych spraw. Na piątkową rozprawę pofatygował się sam wiceszef Prokuratury Okręgowej w Tarnowie
Do całej sytuacji odniósł się na portalu X były wiceminister sprawiedliwości Michał Woś.
Bezczelność Żurka. Do jego prywatnej sprawy cywilnej przystąpiła prokuratura, a na posiedzenia przychodzi osobiście wiceprokurator okręgowy. Praworządność
