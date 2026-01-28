PILNE!

Proces ks. Olszewskiego i urzędniczek. Odczytano akt oskarżenia. Wąsowski: "Zadanie zostało wykonane. Z pogwałceniem przepisów"

  • Polityka
  • opublikowano:
  • aktualizacja:
Ruszył proces ks. Michała Olszewskiego / autor: PAP/Leszek Szymański
Ruszył proces ks. Michała Olszewskiego / autor: PAP/Leszek Szymański

Odczytano akt oskarżenia ws. ks. Michała Olszewskiego i dwóch byłych urzędniczek Funduszu Sprawiedliwości. „Zadanie sąd wykonał, akt oskarżenia kazał odczytać, nie sądzę, żeby ktokolwiek z państwa na sali zrozumiał ten akt oskarżenia, bo mam wrażenie, że prokurator też go nie rozumie” - mówił jeden z obrońców ks. Olszewskiego, mec. Krzysztof Wąsowski.

Ruszył proces ks. Michała Olszewskiego, Urszuli Dubejko i Karoliny Świątkowskiej, którym upolityczniona prokuratura zarzuca nieprawidłowości w dysponowaniu środkami z Funduszu Sprawiedliwości.

CZYTAJ TAKŻE: Sędzia Koska-Janusz odrzuciła wniosek obrońców ks. Olszewskiego. Rozpoczął się proces. Dlaczego obrona chciała umorzenia?

Wąsowski: Proces ruszył z pogwałceniem przepisów

Po odczytaniu w sądzie aktu oskarżenia, w rozmowie z dziennikarzami sprawę skomentował mec. Krzysztof Wąsowski, jeden z obrońców.

Tempo pracy sądu imponujące. Ogromny sukces. Wreszcie! Zadanie wykonane

— stwierdził z ironią.

Zadanie sąd wykonał, akt oskarżenia kazał odczytać, nie sądzę, żeby ktokolwiek z państwa na sali zrozumiał ten akt oskarżenia, bo mam wrażenie, że prokurator też go nie rozumie

— dodał.

Ruszył proces, zadanie zostało wykonane. Z pogwałceniem konstytucji, ustaw, przepisów prawa, niewłaściwym składem, ławnikami, którzy w ciągu doby zapoznali się z liczącym kilkaset stron materiałem dowodowym

— podkreślił mec. Wąsowski.

CZYTAJ TAKŻE: Wskazani ręcznie ławnicy do procesu ks. Olszewskiego będą tłumaczyć się przed prokuratorem. „Prawnicy dla Polski” złożyli zawiadomienie

Ks. Olszewski nie ma najmniejszych szans na uczciwy proces”

Wiadomo, jaki będzie wyrok. W tym składzie ks. Olszewski nie ma najmniejszej szansy na uczciwy proces

— ocenił.

Pokazała to pani Koska-Janusz, sędzia referent. Zignorowała wszystkie wnioski obrony. Odeszła od, jak się wydawało, dobrze wypracowanej tradycji procesowej, aby poczekać na rozstrzygnięcie tak fundamentalnych wniosków. I mimo wszystko postanowiła dowieźć ten temat

— wskazał mec. Wąsowski.

Wygląda to fatalnie z punktu widzenia praworządności, że jest taka arogancja sądu, takie ignorowanie podstawowych reguł prawnych i konstytucji. To jest zasmucające

— powiedział adwokat.

Po dzisiejszym zachowaniu sądu nie widzimy szansy na sprawiedliwość. Na szczęście są media. Mam nadzieję, że przynajmniej część z nich nie zmanipuluje tego przekazu, zrelacjonuje tak, jak rzeczywiście było, i Polacy będą mogli sami to ocenić

— dodał.

Pierwszy raz spotkałem się z taką arogancją sądu

— stwierdził mec. Wąsowski.

Sąd igra ze zdrowiem oskarżonych?

Pytany przez reportera wPolsce24 Daniela Machnowskiego, kiedy przesłuchany zostanie ks. Olszewski, prawnik wyraził nadzieję, że stanie się to jak najszybciej, z uwagi na stan zdrowia duchownego.

W ogóle nie został rozpoznany wniosek o badania psychiatryczne dla tych z oskarżonych, którzy się leczą. Sąd zupełnie to ignoruje

— wskazał Krzysztof Wąsowski.

To, co zobaczyliśmy dzisiaj na tej sali, to jest wyjątkowo skandaliczne pogwałcenie prawa do obrony

— ocenił prawnik.

Jak zwrócił uwagę mec. Wąsowski, sędzia Koska-Janusz ma swoje poglądy - i prawo do tego.

Ale wydawało się, że potrafi wznieść się ponad to i przestrzegać przepisów prawa. A to, co wydarzyło się dzisiaj, jest całkowitym odejściem od przepisów prawa. I dlatego widzę już teraz, że nie będzie to uczciwy proces, mimo że prowadzi go dobry sędzia - dobry w sensie technicznym, fachowym. Jeśli jednak używa się umiejętności w taki sposób, że fundamentalnie łamie się prawa obywateli, to jest to smutne

— podsumował.

CZYTAJ TAKŻE: Druga rozprawa ks. Michała Olszewskiego i byłych urzędniczek. Skandaliczne kombinacje władzy przed procesem!

wPolsce24/Joanna Jaszczuk

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych