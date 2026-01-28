Jak poinformowały media, a później potwierdził rzecznik Prawa i Sprawiedliwości, prezes Jarosław Kaczyński trafił do szpitala, gdzie spędzi najpewniej kilka najbliższych dni. Jak ustalił „Super Express”, prezesa zachorował na zapalenie płuc.
O tym, że prezes PiS trafił do szpitala, jako pierwsze poinformowało Radio WNET. Rzecznik partii Rafał Bochenek poinformował, że prezes Kaczyński zmaga się z sezonową infekcją, a w szpitalu spędzi najpewniej kilka najbliższych dni.
Szanowni Państwo, p. premier Jarosław Kaczyński przebywa w szpitalu na badaniach w związku z infekcją… taki mamy w Polsce chorobowy czas. Zakładamy, że wszystko potrwa kilka dni. Zdarza się nawet naszemu liderowi. Przestrzegam przed nadmiernymi emocjami i nieuzasadnionymi wnioskami. Wszyscy działamy zgodnie z planem
— napisał Bochenek na portalu X.
Jak ustalił „Super Express”, prezesa Kaczyńskiego miało dopaść zapalenie płuc.
Kaczyńskiego złapało choróbsko, męczy go potworny kaszel i podwyższona temperatura. Jak dowiedzieliśmy się nieoficjalnie, od osób z otoczenia prezesa, Jarosław Kaczyński zmaga się z zapaleniem płuc
— podał „Super Express”.
kk/”SE”/wPolityce
