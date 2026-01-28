„Ten człowiek jest ostatni, żeby mówić kto wspiera Rosję, a kto nie” - powiedział europoseł PiS Jacek Ozdoba w „Bez Pardonu” na antenie Telewizji wPolsce24, odnosząc się do wymiany zdań między Radosławem Sikorskim a Elonem Muskiem. Szef polskiego MSZ zarzucił właścicielowi Tesli, że ten nie powstrzymuje „Rosjan przed wykorzystaniem Starlinków do atakowania ukraińskich miast”. W odpowiedzi Musk zarzucił Sikorskiemu brak wiedzy i nazwał go… „śliniącym się idiotą”.
Szef polskiego MSZ zaczepił Elona Muska na portalu X: „Hej, wielki człowieku, Elonie Musk. Dlaczego nie powstrzymacie Rosjan przed wykorzystaniem Starlinków do atakowania ukraińskich miast? Zarabianie na zbrodniach wojennych może zaszkodzić waszej marce.”
Właściciel Tesli nie gryzł się w język. Dosadnie wypowiedział się o Sikorskim: „Ten śliniący się idiota nawet nie zdaje sobie sprawy, że Starlink jest podstawą ukraińskiej łączności wojskowej”.…
