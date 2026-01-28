Na profilu Prawa i Sprawiedliwości na portalu X opublikowano krótki humorystyczny filmik nawiązujący do ostatnich wyczynów ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka za kierownicą „Malucha”. „Uff, przeszedłem bezpiecznie. Tym razem nie było ministra Żurka, ale uważajcie, bo on cały czas krąży po mieście” - mówi na nagraniu poseł PiS Mariusz Krystian.
Nagranie nawiązuje do materiału wideo, które pojawiło się niedawno w sieci. Minister Żurek był gościem programu na kanale YouTube „Duży w Maluchu”. W programie goście wsiadają za kierownicę popularnego „Malucha”. Podczas jazdy o mało nie doszło do wypadku, gdy Żurek wjechał na pasy już w momencie, gdy zaczęła przechodzić przez nie kobieta. Sprawa jest analizowana przez policję.
Na nagraniu udostępnionym na profilu X Prawa i Sprawiedliwości widzimy posła Mariusza Krystiana, który po tym, jak rozejrzał się przed przejściem przez ulicę, apeluje o ostrożność na przejściach dla pieszych, bo minister Żurek „cały czas krąży po mieście”.
Uff, przeszedłem bezpiecznie. Tym razem nie było ministra Żurka, ale uważajcie, bo on cały czas krąży po mieście
— mówi na nagraniu poseł Mariusz Krystian.
PAP/wPolityce/X/Oprac. Kamil Kwiatek
