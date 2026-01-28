Minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak (KO) zbagatelizował zagrożenie inwigilacji przez niemieckie służby, stwierdzając…. że nie mają ku temu żadnych powodów. „Po co miałby mnie sojuszniczy minister inwigilować, jak może mnie po prostu zapytać” - wypalił na antenie Radia Zet.
Prowadzący rozmowę Bogdan Rymanowski zadając pytanie od jednego ze słuchaczy Radia Zet, zwrócił uwagę, że miesiąc temu pojawiła się informacja, że niemieckie służby podsłuchiwały prezydenta USA Baracka Obamę.
Czy polski kontrwywiad bierze pod uwagę, że ze strony sojuszników z NATO mogą być prowadzone przeciwko nam działania i aktywnie je zwalcza? Czy ma pan wiedzę o takich działaniach?
— zapytał dziennikarz.
Tomasz Siemoniak próbował jednak zbagatelizować to pytanie.
Sojusznicy z zasady nie działają przeciwko sobie i nie prowadzą żadnej działalności operacyjnej
— wskazał.
Rymanowski jednak nie ustępował.
Panie ministrze, nie jesteśmy dziećmi. Wiemy, że tak było, jest i będzie
— zauważył.
Odpowiedź Siemoniaka… była jednak szokująca.
Po co miałby mnie sojuszniczy minister inwigilować, jak może mnie po prostu zapytać
— wypalił.
Rymanowski zadrwił, że Siemoniak powie wszystko, jak na spowiedzi.
Nie wszystko, jak na spowiedzi oczywiście. Natomiast po to są sojusze i po to się współpracuje i służby specjalne współpracują, prowadzą wspólne operacje. Po prostu nieracjonalne byłoby niszczenie takiego zaufania. Wszyscy są tutaj boleśnie racjonalni w takich kwestiach i pragmatyczni
— przekonywał minister.
Inwigilacja Obamy
Niemiecki tygodnik „Die Zeit” ujawnił, że „niemiecki wywiad (BND) przez lata podsłuchiwał Baracka Obamę w czasie, gdy był prezydentem USA”.
Polityk miał być podsłuchiwany nawet na pokładzie samolotu Air Force One.
O sprawie rzekomo miała nie wiedzieć ówczesna kanclerz Angela Merkel.
CZYTAJ TAKŻE: Niemiecki wywiad latami podsłuchiwał prezydenta Obamę? Nawet na pokładzie Air Force One? Szokujące doniesienia „Die Zeit”
Adrian Siwek/Radio Zet/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/751791-niemcy-podsluchiwaly-polske-absurdalna-odpowiedz-siemoniaka
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.