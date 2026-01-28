PSL będzie na spotkaniu u prezydenta Nawrockiego. "Potrafimy szukać porozumienia i brać odpowiedzialność za sprawy państwa"

Przedstawiciel PSL będzie obecny na dzisiejszym spotkaniu z prezydentem Karolem Nawrockim. / autor: PAP/Piotr Nowak
PSL weźmie udział w spotkaniu u Prezydenta RP. Nie tylko mówimy o wspólnocie narodowej, ale realnie ją odbudowujemy” - poinformował na portalu X Władysław Kosiniak-Kamysz, szef MON, prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego. Wcześniej o tym, że w spotkaniu z prezydentem nie wezmą udziały poinformowali przedstawiciele Lewicy i Koalicji Obywatelskiej.

Prezydent Karol Nawrocki zaprosił na dzisiaj na spotkania przedstawicieli wszystkich klubów i kół parlamentarnych. Jak informowała KPRP mają być one poświęcone „bieżącej współpracy prezydenta z parlamentem”. Wiadomo już, że w spotkaniu nie wezmą udziału przedstawiciele Koalicji Obywatelskiej i Lewicy. Na spotkaniu będzie z kolei przedstawiciel PSL, o czym poinformował na portalu X lider ludowców Kosiniak-Kamysz.

Bezpieczeństwo, rozwój państwa i inwestycje to kwestie, które wykraczają poza bieżący spór polityczny. Kluczowa jest zdolność państwa do działania Polski

Dlatego PSL weźmie udział w spotkaniu u Prezydenta RP. Nie tylko mówimy o wspólnocie narodowej, ale realnie ją odbudowujemy. W sprawach kluczowych potrafimy szukać porozumienia i brać odpowiedzialność za sprawy państwa.

