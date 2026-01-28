Sąd Najwyższy bezterminowo odroczył dziś posiedzenie ws. immunitetu sędziego Piotra Schaba, Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych. Decyzja została podjęta z powodu wątpliwości co do umocowania prokuratorów nielegalnie przejętej 2 lata temu przez rząd Donalda Tuska PK.
Zajmująca się sprawą w Izbie Odpowiedzialności Zawodowej SN sędzia Maria Szczepaniec wskazała, że SN ma wątpliwości, czy wniosek o uchylenie immunitetu sędziego Schaba pochodzi od uprawnionego prokuratora.
Prokurator od Korneluka i jego umocowanie
Prokuratura chce przedstawić rzecznikowi dyscyplinarnemu zarzut niedopełnienia obowiązków i przekroczenia uprawnień w związku z niewydaniem akt postępowań dyscyplinarnych rzecznikom dyscyplinarnym MS (tzw. rzecznikom ad hoc) oraz kwestionowaniem aktów ich powołania. Wniosek o uchylenie immunitetu sędziemu Schabowi został skierowany do Izby Odpowiedzialności Zawodowej SN w lipcu 2024 r.
Sędzia Przemysław Radzik, zastępca Rz wyraził wątpliwości co do umocowania występującej w tej sprawie prokurator PK Katarzyny Calów-Jaszewskiej. Zaznaczył, że na sali jest prokurator, który podlega prok. Dariuszowi Kornelukowi.
Chciałbym zapytać jak to jest, aby wiedzieć, na czym stoimy
— mówił.
Prok. Calów-Jaszewska w odpowiedzi zaznaczyła, że nie posiada pisemnego umocowania, ale do wykonywania czynności prokuratora w PK została delegowana decyzją Dariusza Korneluka (który to podaje się za Prokuratora Krajowego).
Chciałabym również wskazać, iż prokuratora jako takiego nie powołuje Prokurator Krajowy, a (…) zgodnie z Ustawą o prokuraturze (…) Prokurator Generalny
— zauważyła.
Dodała, że ma w związku z tym uprawnienie do reprezentowania prokuratury przed sądem oraz występowania z wszelkimi wnioskami.
Wątpliwości SN
Sędzia Szczepaniec zaznaczyła jednak, że sąd dostrzega dwie wątpliwości w związku z dalszym prowadzeniem tej sprawy. Jak mówiła, pierwsza i zasadnicza wynika z tego, że wniosek o uchylenie immunitetu sędziemu Schabowi został podpisany przez „pełniącego obowiązki naczelnika Wydziału Spraw Wewnętrznych PK” Dariusza Makowskiego.
W związku z tym sąd w niniejszym składzie ma poważne wątpliwości, czy wniosek pochodzi od osoby uprawnionej
— podkreśliła Szczepaniec.
Jak dodała, druga wątpliwość wiąże się z możliwością działania obecnej na środowym posiedzeniu prok. Calów-Jaszewskiej.
Również ta wątpliwość dotyczy tego, czy pani jest osobą prawidłowo powołaną
— stwierdziła sędzia Szczepaniec.
Z uwagi na te kwestie SN zdecydował się odroczyć w środę posiedzenie bezterminowo.
Z perspektywy obrońców sędziego Schaba
W posiedzeniu sądu uczestniczyli obrońcy sędziego Piotra Schaba - m.in. Kamila Borszowska-Moszowska i sędzia Adam Jaworski. Jak wygląda cała sprawa z ich perspektywy?
Na posiedzeniu w przedmiocie rozpoznania wniosku o uchylenie immunitetu sędziemu Sądu Apelacyjnego, Rzecznikowi Dyscyplinarnemu Sędziów Sądów Powszechnych Piotrowi Schabowi, Sąd Najwyższy po zapoznaniu się ze stanowiskiem obrony, stowarzyszeń prawniczych oraz zastępców Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych powziął uzasadnione wątpliwości co do prawidłowości umocowania zarówno prokuratora, który podpisał wniosek, jak i prokuratora obecnego na posiedzeniu
— napisała na portalu X sędzia Kamila Borszowska-Moszowska.
Sąd wskazał, że powziął wątpliwości co do tego, czy prokurator, który podpisał wniosek, był prawidłowo umocowany, jak również czy prokurator, która stawiła się na posiedzeniu, legitymuje się prawidłowym umocowaniem. Celem wyjaśnienia powyższych wątpliwości Sąd Najwyższy odroczył posiedzenie
— podkreśliła.
Chociaż SN nie rozstrzygnął dzisiaj statusu prokuratorów, to po raz pierwszy Izba Odpowiedzialności Zawodowej SN wyraziła wątpliwości co do statusu prokuratorów powołanych na wyższe stanowiska albo delegowanych przez prok. Bilewicza i Korneluka, którzy nie objęli w sposób legalny funkcji Prokuratora Krajowego. Jako obrońcy złożyliśmy wniosek o umorzenie postępowania z uwagi na brak skargi uprawnionego oskarżyciela, wskazując, że zasada jednolitości prokuratury nie może być usprawiedliwieniem dla akceptacji skutków nielegalnych decyzji kadrowych. SN odroczył posiedzenie, przyznając, że wątpliwości są poważne. Być może zasadne będzie rozważenie podjęcia przez SN uchwały w składzie powiększonym. Obrońcami sędziego Piotra Schaba są sędziowie Kamila Borszowska-Moszowska, Maciej Nawacki i Adam Jaworski. W posiedzeniu wzięli udział, jako Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych, sędziowie Michał Lasota i sędzia Przemysław Radzik oraz przedstawiciele społeczni: Sędziowie RP, Prawnicy dla Polski i Stowarzyszenie Ad Vocem
— poinformował z kolei sędzia Adam Jaworski.
CZYTAJ TAKŻE:
-Prezydium KRS wprost o siłowym wejściu prokuratorów i policji. To działo się z aktami! „Bez opisania - pakowano do worków foliowych”
-SN zafundował Żurkowi i Bodnarowi trzęsienie ziemi! Wejście do KRS nielegalne. Nie mieli prawa odwołać Rzeczników Dyscyplinarnych
PAP/X/oprac. Joanna Jaszczuk
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/751785-immunitet-sedziego-schaba-sn-bezterminowo-odroczyl-posiedzenie
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.