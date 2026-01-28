W Pałacu Prezydenckim zakończyło się spotkanie prezydenta Karola Nawrockiego z przewodniczącą Krajowej Rady Sądownictwa Dagmarą Pawełczyk-Woicką.
Przed dzisiejszym spotkaniem, szefowa KRS poinformowała na portalu X, że przekaże prezydentowi raport Rady o „o naruszaniu niezawisłości sędziowskiej”. W rozmowie z Telewizją Republika po zakończonym spotkaniu, Pawełczyk-Woicka poinformowała, że prezydent Nawrocki jest „doskonale poinformowany o sytuacji” i że zostawiła mu rzeczony raport.
Prezydent jest doskonale poinformowany o sytuacji. Zostawiłam raport o naruszeniu niezawisłości KRS, który obejmuje okres 2023 do końca 2025 roku oraz stanowisko prezydium w związku sytuacją, która miała miejsce
— powiedziała Pawełczyk-Woicka odnosząc się do wtargnięcia prokuratorów przy obstawie policji do siedziby KRS.
Rozmawialiśmy o innych kwestiach związanych ze stabilnością systemu prawnego w Polsce i stabilnością sądownictwa, a również w kontekście międzynarodowym
— dodała.
