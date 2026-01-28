„Podejmowano różne próby nacisku i dzisiaj sala została wypowiedziana” - powiedział Robert Bąkiewicz w nagraniu zamieszczonym na portalu X. Lider Ruchu Obrony Granic miał dziś poprowadzić spotkanie w jednym ze szczecińskich hoteli. W związku z wypowiedzeniem lokalu zapowiedział spontaniczne zgromadzenie przed salą.
Jesteśmy na Pomorzu Zachodnim, jedziemy dzisiaj do Szczecina. Dostaliśmy właśnie informację, że sala, w której miało odbyć się dzisiejsze spotkanie ze mną, z Ruchem Obrony Granic zostało wymówione. Człowiek, który nam ją wynajmował, był zastraszany. Mówiono o tym, że spalą mu hotel, zniszczą jego własność. Podejmowano różne próby nacisku i dzisiaj sala została wypowiedziana
— powiedział Bakiewicz.
Lewactwo z nami walczy. Lewactwo walczy z polskimi patriotami. To pokazuje, jak bardzo się nas boją, dlatego że przemawiamy do ludzi. Mówimy prawdę, dlatego ludzie to kupują.
— dodał.
Spontaniczne zgromadzenie
Lider ROG zaapelował, żeby przybyć pod salę, gdzie miało odbyć się spotkanie.
Nie poddajemy się dzisiaj. W Szczecinie spotkamy się pod tą salą. Tam zorganizujemy spontaniczne zgromadzenie. Przygotujemy się do dalszej walki z lewactwem, które trzeba politycznie zutylizować, zmarginalizować politycznie
— poinformował.
Polscy patrioci musimy walczyć o Polskę. Musimy bronić Polski. Musimy bronić nas przed masową migracją. Przed niemiecką uzurpacją do decydowania chociażby o ziemiach zachodnich, którzy prowadzą cały proces regermanizacji kulturowej tych ziem
— zakończył Bąkiewicz.
Spotkanie odbędzie się o godzinie 18:00 przy Hotelu Vulcan w Szczecinie.
