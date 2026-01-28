Komisja Europejska przyjęła plan Polski, który dotyczy wydatkowania pożyczki na program SAFE. Premier Donald Tusk ogłosił wielki sukces, ale w tej kwestii pozostaje wiele niejasności. „SAFE to zmarnowana szansa” - ocenił były szef MON Mariusz Błaszczak na portalu X.
Donald Tusk ogłosił sukces.
Mamy to. 44 mld euro dla Polski na obronność z programu SAFE
— powiedział w nagraniu zamieszonym na portalu X.
Radość Tuska budzi wątpliwości
Pojawiło się zasadnicze pytanie do szefa Koalicji 13 Grudnia.
Panie Premierze, czy dowiemy się jakie projekty znajdują się na liście zgłoszonej do SAFE? Czemu w innych krajach są to jawne informacje, a u nas panuje tajemnica?
— dopytał Adam Czarnecki z „Tak dla CPK”.
Sprawę skomentował były szef MON Mariusz Błaszczak.
SAFE to zmarnowana szansa. Pożyczone środki nie zwiększą budżetu na obronność, tylko posłużą do zasypania dziury budżetowej, którą stworzyła obecna ekipa
— napisał na portalu X.
Głos zabrał również szef BBN prof. Sławomir Cenckiewicz.
O europejskich i polskich możliwościach/zdolnościach produkcyjnych, które ma finansować SAFE, chętnie porozmawiamy przy okazji ustawy, na którą bardzo czekam […] Uważam, że ograniczenia SAFE dot. współpracy z amerykańskim przemysłem są szkodliwe dla Polski i mogą wpłynąć na dalszy rozbrat polityczny UE i USA oraz wpłynąć na nasze relacje z jedynym realnym wojskowym sojusznikiem Polski
— skomentował na portalu X.
Do sprawy odniosło się również Biuro Bzpieczeństwa Narodowego.
Musimy mieć autonomię co do sposobu wydatkowania tych środków. Przejmujemy za inne kraje odpowiedzialność za bezpieczeństwo Europy. Pozwalamy im korzystać z dywidendy bezpieczeństwa, więc nie możemy pozwalać, aby narzucano nam, jak i gdzie te fundusze mają być wydawane
— czytamy we wpisie na portalu X.
Program SAFE - cel i kontrowersje
Program SAFE przewiduje łącznie 150 mld euro wsparcia w postaci nisko oprocentowanych pożyczek na zakupy sprzętu wojskowego, w dużej mierze produkowanego w Europie.
SAFE ma wspierać państwa UE we wzmacnianiu ich potencjału obronnego. Został ustanowiony w 2025 r. w obliczu rosnącego zagrożenia ze strony Rosji oraz rzekomej „niepewności” wokół dalszego zaangażowania Stanów Zjednoczonych w Europie.
Sprawa SAFE wzbudza jednak kontrowersje. Rządzący, mówiąc o programie, konsekwentnie pomijają, że jest to pożyczka. Dodatkowo nie wiadomo, na co właściwie zostaną wydane te środki, ponieważ to jakie programy zostaną zrealizowane, jest tajne.
