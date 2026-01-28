Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński trafił do szpitala - podało Radio WNET. Rzecznik partii Rafał Bochenek w rozmowie z Wirtualną Polską wyjaśnił, że „pan prezes w związku z sezonową infekcją przebywa w szpitalu na obserwacji i na badaniach”. Pobyt prezesa Kaczyńskiego w szpitalu może potrwać tydzień.
Prezes PiS w szpitalu
Jak informuje Radio WNET życie prezesa Kaczyńskiego nie jest zagrożone, ale jego pobyt w szpitalu może potrwać co najmniej tydzień.
W związku z nieobecnością prezesa, dzisiejsze prezydium PiS oraz zaplanowany na jutro komitet wykonawczy partii odbędą się pod przewodnictwem Mariusza Błaszczaka
„Sezonowa infekcja”
Z kolei rzecznik PiS Rafał Bochenek w rozmowie z Wirtualną Polską wyjaśnił, że Jarosław Kaczyński trafił do szpitala w związku z „sezonowa infekcją”.
Pan prezes w związku z sezonową infekcją przebywa w szpitalu na obserwacji i na badaniach. Będzie tam przebywał pewnie kilka najbliższych dni. W tym okresie bardzo wielu Polaków „łapie” tego typu infekcje, nie jest to nic nadzwyczajnego
Odnosząc się do jutrzejszego spotkania komitetu wykonawczego partii wyjaśnił, że prezes PiS nie uczestniczy w posiedzeniach tego gremium.
Szanowni Państwo, p. premier Jarosław Kaczyński przebywa w szpitalu na badaniach w związku z infekcją… taki mamy w Polsce chorobowy czas. Zakładamy, że wszystko potrwa kilka dni. Zdarza się nawet naszemu liderowi. Przestrzegam przed nadmiernymi emocjami i nieuzasadnionymi wnioskami. Wszyscy działamy zgodnie z planem
— napisał Bochenek na portalu X.
O tym, że prezes PiS trafił do szpitala poinformował również „Fakt”, który w rozmowie z jednym z polityków partii ustalił, że Kaczyński był już przeziębiony podczas spotkań z sympatykami w województwie świętokrzyskim.
Przewiało go pewnie podczas kongresu rolniczego, bo w tej szkole podstawowej było strasznie zimno
— powiedział w rozmowie z „Faktem” jeden z informatorów.
