„Oddolny sprzeciw jest ogromny, rozczarowanie bardzo wielkie. Liczymy na to, że mieszkańcy Krakowa ocenią tę prezydenturę, na ten moment wydaje się, że jest jednoznacznie negatywna” - powiedziała poseł PiS Małgorzata Wassermann podczas konferencji prasowej przed krakowskim magistratem, odnosząc się do pomysłu referendum ws. odwołania prezydenta Krakowa Aleksandra Miszalskiego.
W Krakowie trwa zbieranie podpisów pod referendum ws. odwołania prezydenta Aleksandra Miszalskiego.
Półtora roku rządzenia Aleksandra Miszalskiego. Mam wrażenie, że wzrosły tylko zakazy, nie wolno nam wjeżdżać i wzrosły tylko nakazy. Płacimy więcej za wjazd, bilety, wodę. Co mamy w zamian? Utratę powagi. Mamy prezydenta, który nie kojarzy się z żadną poważną inwestycją. Mamy prezydenta, który kojarzy nam się z niepoważnymi zachowaniami. Z działalnością w Internecie na poziomie niemalże licealisty
— powiedziała Wassermann.
Baliśmy się tej prezydentury, ale nie spodziewaliśmy się, że będzie tak dramatycznie słaba. Trudno znaleźć osobę, która może wskazać pozytywną rzecz tej prezydentury. Mamy prezydenta skaczącego po dachach. Ludzi, którzy w sposób wulgarny obrażają grupy, których nie poważają. W zamian nie ma nic. inwestycji, ograniczenia długu w mieście. Jest za to ogromny wysyp kolesiostwa. To jest nie do przyjęcia. W obliczu bardzo trudnej sytuacji finansowej miasta, w wielu miejscach czytamy, że prezydent przyznaje bardzo wysokie nagrody prezesom spółek miejskich. Tak się dłużej nie da, bunt społeczny jest ogromny
— dodała.
Ogromny oddolny sprzeciw
Wassermann stwierdziła, że Miszalski i jego ludzie nie słuchają mieszkańców, a wprowadzenie strefy czystego transportu to zwykły skok na kasę.
Wydaje mi się, że prezydent i jego otoczenie jest oderwane od rzeczywistości. Nie czuje głosu społeczeństwa, które mówi, że nie chce strefy czystego transportu. Nikt się nie spodziewał, że radni miasta Krakowa uchwalą takiego potwora. Ustawodawca dał im możliwość chronienia centrum z różnych względów, zamiast tego dostaliśmy strefę w całym mieście. Co jest skutkiem? Nie ochrona powietrza, jak zapłacisz, to możesz wjechać. To kolejne pieniądze wyciągane z kieszeni mieszańców Małopolski. Nie tego spodziewaliśmy się po osobach zarządzających w regionie
— powiedziała.
Oddolny sprzeciw jest ogromny, rozczarowanie bardzo wielkie. Liczymy na to, że mieszkańcy Krakowa ocenią tę prezydenturę, na ten moment wydaje się, że jest jednoznacznie negatywna
— zakończyła polityk.
PiS pomoże w zbieraniu podpisów
Nasze środowisko, zgodnie z decyzją kierownictwa naszej partii, będzie także zbierało podpisy pod tą inicjatywą referendalną
— poinformował Rafał Bochenek. Jak dodał, partia pomoże w zbiórce podpisów, ponieważ od lat krytycznie ocenia działania KO w Krakowie, a szczególnie negatywnie ocenia ostatnie ponad półtora roku rządów Aleksandra Miszalskiego i jego współpracowników.
Wiceprzewodniczący Rady Miasta Krakowa Michał Drewnicki ocenił, że „tak wielkiej buty, pychy i arogancji podlukrowanej ładnym słówkiem, pięknym filmikiem, jakąś dziwną rolką nie mieliśmy chyba w Krakowie nigdy”. Według radnego, większość KO i Lewicy w radzie miasta masowo odrzuca niepolityczne projekty opozycji. Za przykład podał projekt uchwały dotyczący wsparcia dla pracowników DPS-ów, przedstawiony przez opozycję na ostatniej sesji.
KO skrytykowała, odrzuciła projekt i na tej samej sesji złożyła podobny, tylko swój, który przegłosowała
— zauważył Drewnicki.
