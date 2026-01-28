W Warszawie odbywa się druga rozprawa ks. Michała Olszewskiego i dwóch byłych urzędniczek MS. Wszyscy są oskarżani przez upolitycznioną prokuraturę Donalda Tuska o rzekome nadużycia przy rozdzielaniu środków z Funduszu Sprawiedliwości. Sam proces jeszcze nie ruszył - 21 stycznia został odroczony. Obrońcy ks. Michała, pani Urszuli i pani Karoliny zgłaszają liczne wątpliwości i zastrzeżenia m.in. co do składu orzekającego.
Tydzień temu odbyła się pierwsza rozprawa. Proces został odroczony do 28 stycznia, czyli do dziś.
Ławników do procesu wyznaczono „ręcznie”, w dodatku na dobę przed pierwszą rozprawą. Teraz Krystyna Gelo i Jagoda Miazek będą tłumaczyć się w prokuraturze.
Stowarzyszenie „Prawnicy dla Polski” zawiadomiło o możliwości popełnienia przez nie przestępstwa. „Złożyły oświadczenie o zapoznaniu się z aktami, a także przystąpiły do czynności orzeczniczych, bez znajomości akt (ponad 300 tomów), czym rażąco naruszyły prawo do obrony i prawo do rzetelnego procesu karnego” - czytamy w zawiadomieniu, pod którym podpisał się prezes stowarzyszenia Sędzia Łukasz Piebiak. „Proces księdza Olszewskiego i urzędniczek to ordynarna ustawka” - skomentował sytuację były szef MS Zbigniew Ziobro
Zdjęcia z sądu
Oskarżanym o rzekome nadużycia towarzyszyli w sądzie obrońcy. Pojawiła się także grupa osób pragnących udzielić poparcia ks. Olszewskiemu i urzędniczkom.
Proces jeszcze nie ruszył
Sam proces jeszcze nie ruszył, a obrońcy pani Karoliny, pani Urszuli oraz ks. Michała zgłaszali już przed pierwszą rozprawą liczne wątpliwości i zastrzeżenia - bądź to do składu orzekającego, bądź to „zasypywania” sądu przez prokuraturę nowymi materiałami, nawet do ostatnich dni przed 21 stycznia, czyli pierwszą rozprawą.
