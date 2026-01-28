„Maski opadły. KO i Lewica same wyłączają się z polityki współpracy. Paradoksalnie - dobrze, że wreszcie bez udawania” - stwierdził w serwisie X szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker. W ten sposób minister skomentował odrzucenie przez kluby KO i Lewicy zaproszenia na spotkania z głową państwa.
KO i Lewica odmawiają prezydentowi
Przypomnijmy, prezydent Karol Nawrocki zaprosił na jutro na spotkania przedstawicieli wszystkich klubów i kół parlamentarnych. Jak informowała KPRP, mają być one poświęcone „bieżącej współpracy prezydenta z parlamentem”.
Wczoraj rzecznik rządu Adam Szłapka poinformował, że przewodniczący klubu KO Zbigniew Konwiński nie spotka się z prezydentem. Głowie państwa odmówiła także Lewica.
Szef gabinetu politycznego komentuje
Maski opadły. KO i Lewica same wyłączają się z polityki współpracy. Paradoksalnie - dobrze, że wreszcie bez udawania.
Nie chodzi o kurtuazyjne spotkanie u Prezydenta. Chodzi o rozmowę o sprawach ludzi: o bezpieczeństwie, tańszym prądzie, lepszej ochronie zdrowia i problemach rolników. Prezydent zaprosił do rozmowy ponad podziałami. KO i Lewica wybrały kolejny konflikt zamiast dialogu i własny polityczny interes zamiast interesu obywateli.
Widać, kto gra o sprawy Polaków, a kto gra w politykę.
