KO i Lewica nie przyjdą do prezydenta. Szefernaker: "Maski opadły"; "Widać, kto gra o sprawy Polaków, a kto gra w politykę"

  • Polityka
  • opublikowano:
Pałac Prezydencki i wpis szefa gabinetu prezydenta Pawła Szefernakera
Pałac Prezydencki i wpis szefa gabinetu prezydenta Pawła Szefernakera / autor: Fratria/X

Maski opadły. KO i Lewica same wyłączają się z polityki współpracy. Paradoksalnie - dobrze, że wreszcie bez udawania” - stwierdził w serwisie X szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker. W ten sposób minister skomentował odrzucenie przez kluby KO i Lewicy zaproszenia na spotkania z głową państwa.

KO i Lewica odmawiają prezydentowi

Przypomnijmy, prezydent Karol Nawrocki zaprosił na jutro na spotkania przedstawicieli wszystkich klubów i kół parlamentarnych. Jak informowała KPRP, mają być one poświęcone „bieżącej współpracy prezydenta z parlamentem”.

Wczoraj rzecznik rządu Adam Szłapka poinformował, że przewodniczący klubu KO Zbigniew Konwiński nie spotka się z prezydentem. Głowie państwa odmówiła także Lewica.

Szef gabinetu politycznego komentuje

Maski opadły. KO i Lewica same wyłączają się z polityki współpracy. Paradoksalnie - dobrze, że wreszcie bez udawania.

Nie chodzi o kurtuazyjne spotkanie u Prezydenta. Chodzi o rozmowę o sprawach ludzi: o bezpieczeństwie, tańszym prądzie, lepszej ochronie zdrowia i problemach rolników. Prezydent zaprosił do rozmowy ponad podziałami. KO i Lewica wybrały kolejny konflikt zamiast dialogu i własny polityczny interes zamiast interesu obywateli.

Widać, kto gra o sprawy Polaków, a kto gra w politykę.

Adam Kacprzak/PAP/X

