TYLKO U NAS. Uda się odwołać Aleksandra Miszalskiego? Pęk: "Można śmiało powiedzieć, że jest najgorszym prezydentem Krakowa"

Na zdjęciu Marek Pęk / autor: Telewizja wPolsce24
Na zdjęciu Marek Pęk / autor: Telewizja wPolsce24

Pierwszy sprawdzian dla wszystkich zainteresowanych to będzie następne 60 dni, kiedy trzeba zebrać grubo ponad 60 tys. podpisów, żeby rozpocząć procedurę referendum” - powiedział senator PiS Marek Pęk w paśmie „Budzimy Się” na antenie Telewizji wPolsce24, odnosząc się do referendum ws. odwołania prezydenta Krakowa Aleksandra Miszalskiego.

Senator został zapytany o prezydenta Krakowa Aleksandra Miszalskiego. Ruszył zbiór podpisów pod referendum nad odwołaniem włodarza.

Można śmiało powiedzieć, że jest najgorszym prezydentem Krakowa od wielu, wielu lat

— stwierdził.

CZYTAJ RÓWNIEŻ: ZOBACZ najnowszy film Mariusza Pilisa o prezydencie Krakowa. Czy uda się odwołać Miszalskiego? „Nie sprawdził się w swym całokształcie”

