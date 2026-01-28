„Pierwszy sprawdzian dla wszystkich zainteresowanych to będzie następne 60 dni, kiedy trzeba zebrać grubo ponad 60 tys. podpisów, żeby rozpocząć procedurę referendum” - powiedział senator PiS Marek Pęk w paśmie „Budzimy Się” na antenie Telewizji wPolsce24, odnosząc się do referendum ws. odwołania prezydenta Krakowa Aleksandra Miszalskiego.
Senator został zapytany o prezydenta Krakowa Aleksandra Miszalskiego. Ruszył zbiór podpisów pod referendum nad odwołaniem włodarza.
Można śmiało powiedzieć, że jest najgorszym prezydentem Krakowa od wielu, wielu lat
— stwierdził.
CZYTAJ RÓWNIEŻ: ZOBACZ najnowszy film Mariusza Pilisa o prezydencie Krakowa. Czy uda się odwołać Miszalskiego? „Nie sprawdził się w swym całokształcie”…
Artykuł dostępny wyłącznie dla cyfrowych prenumeratorów
Teraz za 7,90 zł za pierwszy miesiąc uzyskasz dostęp do tego i pozostałych zamkniętych artykułów.
Kliknij i wybierz e-prenumeratę.Wchodzę i wybieram
Jeżeli masz e-prenumeratę, Zaloguj się
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/751751-pek-miszalski-jest-najgorszym-prezydentem-krakowa